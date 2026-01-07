Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động (Mobile Money).

Nghị định 368 quy định, khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Money là cá nhân sử dụng số thuê bao viễn thông do tổ chức cung ứng dịch vụ Mobile Money cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất theo quy định của pháp luật (hiện nay gồm Viettel, MobiFone và VNPT).

Một khách hàng được mở tối đa một tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ.

Để mở tài khoản, khách hàng phải cung cấp Căn cước công dân hoặc hộ chiếu và thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định.

Trường hợp chủ tài khoản dưới 14 tuổi chưa có căn cước công dân hoặc hộ chiếu, tổ chức cung ứng dịch vụ phải gặp trực tiếp chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp để kiểm tra, đối chiếu giấy tờ tùy thân và xác thực sinh trắc học.

Nghị định quy định việc nạp tiền, nhận tiền vào tài khoản Mobile Money được thực hiện thông qua các hình thức sau:

Nạp tiền mặt vào tài khoản của chính chủ tại các điểm kinh doanh; nhận tiền từ tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam, thẻ ghi nợ gắn với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; nhận tiền từ ví điện tử; nhận tiền từ tài khoản Mobile Money khác.

Chủ tài khoản Mobile Money được sử dụng tài khoản để: Rút tiền mặt tại các điểm kinh doanh; chuyển tiền đến tài khoản Mobile Money khác; chuyển tiền đến tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ gắn với tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chuyển tiền đến ví điện tử; thanh toán hàng hóa, dịch vụ; nộp phí, lệ phí đối với các dịch vụ công hợp pháp;

thanh toán điện tử giao thông đường bộ thông qua kết nối với tài khoản giao thông.

Nghị định quy định tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản Mobile Money của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng dịch vụ tối đa là 100 triệu đồng trong một tháng.

Ngoài các giao dịch chuyển tiền thông thường, khách hàng được phép sử dụng hạn mức Mobile Money để thanh toán một số dịch vụ thiết yếu như: thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiền điện, nước, viễn thông; học phí, viện phí; bảo hiểm; các khoản phí, lệ phí giao thông đường bộ; chi trả các khoản nợ cho tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, tổng hạn mức cho tất cả các giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản Mobile Money vẫn không vượt quá 100 triệu đồng trong một tháng.