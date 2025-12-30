Trình Chính phủ dự thảo nghị định về Mobile Money

Ngày 15/4/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 87/NQ-CP về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) đến hết ngày 31/12/2025.

Theo nghị quyết, các doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chấp thuận tiếp tục triển khai thí điểm Mobile Money trong thời gian nêu trên. NHNN được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về dịch vụ Mobile Money.

Trước đó, việc thí điểm Mobile Money được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 9/3/2021. Trên cơ sở quyết định này, NHNN đã cấp phép thí điểm cho ba doanh nghiệp viễn thông gồm VNPT, MobiFone và Viettel.

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, do NHNN tổ chức chiều 29/12, ông Lê Văn Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), khẳng định việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money đã đáp ứng được một phần nhu cầu của cuộc sống, góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam.

Đồng thời, tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm các chi phí xã hội để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động, mang lại tiện ích cho người sử dụng.

“Đến cuối tháng 9/2025, tổng số tài khoản đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Money đạt 10,89 triệu. Trong đó, khoảng 70% tài khoản thuộc khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo”, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán cho biết.

Ông Tuyên cho hay, tổng số giao dịch qua tài khoản Mobile Money đã vượt 290 triệu lượt, với giá trị khoảng 8.511 tỷ đồng.

Trên cơ sở Nghị quyết 87 của Chính phủ về việc gia hạn thí điểm, các doanh nghiệp tiếp tục triển khai dịch vụ Mobile Money đến hết ngày 31/12/2025.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng nghị định về dịch vụ Mobile Money nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho mô hình này. Ngày 12/12/2025, NHNN đã trình Chính phủ hồ sơ dự thảo nghị định, hiện đang được lấy ý kiến các thành viên Chính phủ theo quy định.

143 triệu tài khoản cá nhân đã xác thực sinh trắc học

Về kết quả triển khai Đề án 06 và Kế hoạch 01, ông Lê Văn Tuyên thông tin, tính đến ngày 26/12/2025, ngành ngân hàng đã có hơn 143 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân; hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức có tài khoản thanh toán đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc ứng dụng VneID. Khoảng 22,14 triệu khách hàng cá nhân và 392 khách hàng tổ chức có Ví điện tử đang hoạt động đã được thu thập, đối chiếu thông tin sinh trắc học với CCCD gắn chip thông qua ứng dụng Ví điện tử.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 7 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline; 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 63 tổ chức tín dụng đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VneID.

Triển khai Hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán, ví điện tử nghi ngờ gian lận, giả mạo (SIMO) cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của Hệ thống SIMO, các tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến qua đó sẽ góp phần giúp giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Đến hết ngày 28/12/2025, hơn 2,4 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo, trong đó có hơn 776 nghìn lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 2.900 tỷ đồng.