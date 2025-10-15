Theo hãng tin Yonhap, cựu Đại sứ Hàn Quốc tại Lebanon, ông Park Il trong thời gian tới sẽ giữ trọng trách “như người đứng đầu Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, để giám sát các vấn đề có liên quan đến lừa đảo việc làm”. Dự kiến, ông Park sẽ phối hợp chặt chẽ với giới chức Campuchia để giải quyết vấn đề này.

Một khu vực ở Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Yonhap

“Đồng thời, lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo cũng bao gồm quan chức đến từ các cơ quan lãnh sự, hợp tác phát triển và những cơ quan thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Ông Park sẽ nắm vai trò là người đứng đầu Đại sứ quán Hàn Quốc ở Campuchia cho đến khi tân đại sứ được bổ nhiệm chính thức”, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc viết.

Ông Park Il, từng nắm chức vụ Đại sứ Hàn Quốc tại Lebanon, vào tháng 10 năm ngoái đã chỉ huy thành công chiến dịch sơ tán 97 công dân Hàn Quốc và người thân trở về nhà khi cuộc xung đột giữa quân đội Israel và nhóm vũ trang Hezbollah bùng phát.

Yonhap nhận định, việc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thành lập tổ đặc nhiệm tại đại sứ quán nước này ở Campuchia diễn ra trong bối cảnh chính quyền Seoul thời gian qua đang nỗ lực giải quyết tình trạng bạo lực nhằm vào công dân nước này tại Campuchia, nhất là sau vụ một sinh viên Hàn Quốc gần đây tử vong ở quốc gia Đông Nam Á này.