Theo hãng tin Yonhap, chùa Jogyesa ở Seoul, Hàn Quốc ngày 6/5 đã tổ chức lễ quy y dành cho một nhân vật đặc biệt nhân dịp lễ Phật Đản. Nhân vật chính trong buổi lễ là một robot hình người mang tên "Gabi", cao khoảng 130cm, được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại.

Tại buổi lễ, Gabi mặc áo cà sa màu nâu sẫm và đi giày đen, chắp tay và quy y Tam Bảo theo đúng nghi thức trước sự chứng kiến của các tăng ni chủ trì nghi lễ. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng quy y Phật pháp hay không, Gabi trả lời rõ ràng: "Vâng, tôi xin nguyện ý".

Robot Gabi chắp tay trong lễ quy y tại chùa Jogye. Ảnh: Yonhap

Gabi sau đó tiếp tục trả lời trôi chảy các câu hỏi liên quan đến việc phụng sự giáo lý nhà Phật. Theo Yonhap, 5 giới luật mà Phật tử phải tuân thủ là không sát sinh, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói dối và không sử dụng chất kích thích.

Tuy vậy, các giới luật với Gabi đã được thay đổi một chút, bao gồm tôn trọng sự sống, không làm hư hại robot hoặc đồ vật khác, tuân theo con người và không cãi lời, không hành xử hoặc phát ngôn lừa dối, tiết kiệm năng lượng và không sạc điện quá mức.

Sau khi hoàn thành buổi lễ, Gabi đã giơ tay chào khách mời xung quanh, rồi cùng các nhà sư khác đi vòng quanh chùa để cầu nguyện cho hòa bình và sự thịnh vượng.

Gabi và các nhà sư đi vòng quanh chùa. Ảnh: Yonhap

Theo Thượng tọa Seong Won, nhà chùa muốn chọn cho nhà sư robot đầu tiên của Hàn Quốc một pháp danh dễ đọc nhưng vẫn mang nhiều ý nghĩa và cái tên "Gabi" mang hàm ý lan tỏa sự từ bi đến khắp thế giới.

"Điều này có thể còn khá lạ lẫm ở thời điểm hiện tại, nhưng chúng tôi hy vọng 5 giới luật này sẽ trở thành những nguyên tắc cơ bản không chỉ cho Phật tử, mà còn cho xã hội trong việc chung sống với robot trong tương lai", Thượng tọa Seong Won cho biết.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, Gabi đã hoàn thành một tháng huấn luyện cơ bản trước khi làm lễ quy y chính thức. Bên cạnh đó, các nền tảng AI như Gemini và ChatGPT đã được sử dụng trong quá trình xây dựng 5 giới luật dành cho robot.