Theo NBC, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 25/3 đã xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh "Liên minh toàn cầu kiến tạo tương lai" cùng robot Figure 3.

Hội nghị này có sự tham gia của hàng chục phu nhân/phu quân của các nguyên thủ trên thế giới, nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI trong hệ thống giáo dục trên toàn cầu. Robot Figure 3 sau đó đã trở thành tâm điểm của hội nghị, khi có thể vẫy tay chào các khách mời và tương tác tự nhiên với bà Melania.

"Figure 3, bạn là vị khách robot đầu tiên do Mỹ sản xuất mà tôi tiếp đón tại Nhà Trắng. Rất sớm thôi, công nghệ AI sẽ chuyển từ điện thoại di động sang robot hình người có khả năng cung cấp các tiện ích", bà Melania mở đầu hội nghị.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và robot Figure 3. Video: NBC

"Tôi vô cùng vinh dự được là một phần của hoạt động trao quyền cho trẻ em thông qua công nghệ và giáo dục", Figure 3 đáp lại, sau đó chào hỏi các khách mời bằng 11 ngôn ngữ khác nhau.

Theo Đệ nhất phu nhân Melania, các giáo viên robot có thể xuất hiện trong tương lai gần, qua đó cung cấp khả năng "cá nhân hóa cho học sinh" dựa trên tốc độ học tập và trạng thái cảm xúc của trẻ em. "Mọi người hãy nghĩ đến một giáo viên robot mang tên Plato. Khi đó, con em chúng ta sẽ được phát triển khả năng tư duy và phản biện độc lập", bà Melania nói.

Figure 3 là robot do công ty Figure AI của Mỹ chế tạo, được mô tả là robot đa năng có thể học hỏi và làm việc như con người. Figure 03 cao 1m67, nặng khoảng 60kg, có thể di chuyển với tốc độ 1,2 m/giây.