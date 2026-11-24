Tổng thống Hàn Quốc đã thay đổi hàng loạt quan chức cấp cao trong chính quyền, bao gồm cả Ngoại trưởng và Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS).

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/11 đã công bố đợt cải tổ nội các mới nhất, với trọng tâm là việc đề cử nhân sự cho các vị trí quan trọng là Ngoại trưởng, Giám đốc NIS, Bộ trưởng Thống nhất, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Văn hóa.

Cụ thể, Phó cố vấn an ninh quốc gia Lim Woong Soon được đề cử làm Ngoại trưởng, cựu nghị sĩ Hong Ihk Pyo được lựa chọn cho vị trí Bộ trưởng Thống nhất, phụ trách quan hệ với Triều Tiên; nghị sĩ Han Jun-ho thuộc đảng Dân chủ cầm quyền được đề cử làm Bộ trưởng Nội vụ và người phát ngôn cấp cao của Phủ Tổng thống Kang Yu-jung được chọn làm Bộ trưởng Văn hóa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

Đáng chú ý, Tổng thống Lee đã đề cử cựu Bộ trưởng Tư pháp Kang Kum Sil làm giám đốc NIS. Sau khi điều trần tại Quốc hội, bà Kang sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc lãnh đạo NIS.

"Các định hướng chính sách cơ bản đối với Mỹ và Triều Tiên sẽ không thay đổi vì những quyết định nhân sự", thông cáo của Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh.

Theo tờ Korea Times, việc Hàn Quốc thay đổi một loạt quan chức cấp cao về an ninh và đối ngoại diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Seoul và Washington đang có bất đồng. Trong thời gian vừa qua, Washington đã hạn chế chia sẻ một số thông tin tình báo về Triều Tiên sau khi Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong Young công khai thông tin về một cơ sở làm giàu uranium tại Kusong của Bình Nhưỡng hồi tháng 3.

"Ông Lim được đánh giá là người am hiểu nước Mỹ nhờ nhiều năm công tác tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Washington. Quyết định đề cử ông Lim làm Ngoại trưởng được kỳ vọng sẽ giúp Seoul củng cố quan hệ với đồng minh quan trọng nhất", Korea Times nhận định.

Theo truyền thông Hàn Quốc, các nhân vật vừa được đề cử sẽ phải trải qua phiên điều trần tại Quốc hội, song không cần được cơ quan này bỏ phiếu thông qua để nhậm chức.