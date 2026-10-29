Trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay (29/10), một nhóm công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã đề nghị áp dụng án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vì nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành của ông.

Theo hãng tin Yonhap, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Cho Eun-suk đứng đầu đã đề nghị mức án này tại tòa án cấp cao Seoul, 8 tháng sau khi tòa cấp thấp hơn tuyên phạt ông Yoon tù chung thân vì hành vi gây bạo loạn thông qua quyết định ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

“Không có lý do gì để do dự khi tuyên án tử hình... Lập luận mạnh mẽ nhất để phản đối án tử hình là khả năng xảy ra sai sót trong xét xử, nhưng trong vụ án này hoàn toàn không có chỗ cho khả năng đó", một thành viên nhóm công tố viên đặc biệt cho biết.

Ông Yoon công bố thiết quân luật với mục tiêu được nêu là loại bỏ các lực lượng chống nhà nước. Tuy nhiên, lệnh này đã bị dỡ bỏ chỉ sau 6 giờ, khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua quyết định hủy bỏ. Trong 6 giờ đó, binh sĩ được triển khai đến khuôn viên cơ quan lập pháp.

Hồi tháng 2 năm nay, tòa sơ thẩm kết luận đây là nỗ lực làm tê liệt hoạt động của quốc hội và bắt giữ các chính trị gia chủ chốt.

Ông Yoon, người bị cáo buộc cầm đầu cuộc nổi loạn, vẫn khẳng định việc ban bố thiết quân luật nhằm đưa ra lời cảnh báo đối với quốc hội do phe đối lập kiểm soát, trong bối cảnh cơ quan này liên tiếp tìm cách luận tội các quan chức cấp cao trong chính phủ và cắt giảm ngân sách nhà nước.

Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng án tù chung thân của tòa sơ thẩm quá nhẹ, đồng thời nhấn mạnh việc Hàn Quốc không thi hành án tử hình trên thực tế không phải là lý do để tòa án không tuyên mức án này.

Tòa án cấp cao Seoul dự kiến sẽ tổ chức thêm 2 phiên xét xử trước khi ấn định ngày tuyên án. Ông Yoon sẽ trình bày lời nói sau cùng vào tuần tới.