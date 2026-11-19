Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã bị tuyên phạt 4 năm tù giam và 50 triệu Won (khoảng 964 triệu đồng) vì thao túng giá cổ phiếu và nhận quà tặng xa xỉ.

Theo Yonhap, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 19/11 tuyên bố không nhận thấy sai sót trong phán quyết phúc thẩm, đồng thời bác đơn kháng cáo của cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Với phán quyết này, bà Kim sẽ phải chịu 4 năm tù giam và phải trả khoản tiền phạt 50 triệu Won vì tham gia thao túng giá cổ phiếu và nhận quà tặng xa xỉ từ Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên một cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc nhận hình phạt tù giam trong bản án chung thẩm về tội hình sự.

Các công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã bắt đầu truy tố bà Kim từ tháng 9 năm ngoái, cáo buộc bà vi phạm Luật Thị trường vốn, Luật Quỹ chính trị và Luật về hành vi nhận hối lộ để môi giới.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee. Ảnh: Yonhap

Cụ thể, vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị cáo buộc thông đồng với cựu Chủ tịch Deutsch Motors, đại lý BMW tại Hàn Quốc cùng một cộng sự thân cận để thao túng giá cổ phiếu, thu lợi bất chính 810 triệu Won trong giai đoạn 2010 - 2012. Bà Kim cũng bị cáo buộc đã nhận quà tặng xa xỉ trị giá 80 triệu Won từ một quan chức thuộc Giáo hội Thống nhất vào năm 2022, kèm theo các yêu cầu can thiệp kinh doanh thông qua một "pháp sư".

Hồi tháng 1 năm nay, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã tuyên phạt bà Kim 20 tháng tù sau khi kết luận bà phạm tội liên quan đến việc nhận quà tặng xa xỉ. Tuy nhiên, Tòa án Cấp cao Seoul đã tăng mức án sau khi xác định bà cũng phạm tội thao túng giá cổ phiếu.

Bản án cuối cùng dành cho bà Kim được đưa ra khi cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đang phải đối mặt với một phiên tòa khác tại Tòa án Tối cao về các cáo buộc liên quan đến hối lộ. Trước đó, tòa phúc thẩm đã đề nghị mức án 9 năm tù cho bà Kim vì nhận quà tặng có giá trị lớn từ nhiều người để đổi lấy việc bổ nhiệm nhân sự và ưu đãi trong kinh doanh.