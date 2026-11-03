Thông tin hộ chiếu của vợ chồng Tổng thống Lee Jae Myung và nhiều quan chức chính phủ Hàn Quốc đã bất ngờ bị rò rỉ trên mạng, gây ra những đe dọa nghiêm trọng về an ninh.

Theo hãng tin Yonhap, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/11 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để xử lý vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Tổng thống Lee Jae Myung và các thành viên phái đoàn tháp tùng ông trong chuyến công du nước ngoài hồi tháng 6.

Tại cuộc họp, Chánh Văn phòng tổng thống Lim Kwang-hyun gọi vụ rò rỉ là sự cố an ninh "không thể xem nhẹ", yêu cầu các cơ quan liên quan phải điều tra chính xác phạm vi dữ liệu bị lộ và mọi thiệt hại liên quan. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng đã khởi động quy trình khẩn cấp thay thế toàn bộ hộ chiếu của những người bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định đang phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra vụ việc, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn thiệt hại tiếp diễn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra toàn diện và chuyên sâu, trong đó có kiểm tra kỹ thuật các máy tính và tài khoản email liên quan đến những hoạt động trong chuyến công du nước ngoài của Tổng thống hồi tháng 6. Chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn thiệt hại tiếp diễn, trong đó có yêu cầu xóa thông tin bị rò rỉ khỏi trang web nói trên và kiểm tra xem còn trường hợp nào khác bị lộ thông tin cá nhân hay không", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon cho biết.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang nhanh chóng cấp lại hộ chiếu cho tất cả những người bị ảnh hưởng, cam kết triển khai các biện pháp để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Theo ông Park, hiện vụ việc được xác định là trường hợp "rò rỉ thông tin" chứ không phải tấn công mạng. Người phát ngôn Hàn Quốc nhấn mạnh, toàn bộ tài liệu liên quan đến các chuyến công du nước ngoài của tổng thống đều được quản lý dưới chế độ tài liệu mật.

Theo đài KBS, thông tin hộ chiếu của 168 cá nhân bao gồm Tổng thống Lee Jae Myung, Đệ nhất phu nhân Kim Hae Kyung, Cố vấn An ninh quốc gia Wi Sung Lac cùng nhiều quan chức chính phủ đã bị đăng lên một trang web thu phí từ đầu tháng 6. Do tệp dữ liệu này đã tồn tại suốt 5 tháng qua, nên giới chức Hàn Quốc hiện không thể xác định được những ai đã tải xuống thông tin này.