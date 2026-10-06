Hàn Quốc đang xem xét nhiều biện pháp khác nhau nhằm buộc Triều Tiên xin lỗi về vụ nổ mìn ở Khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách giữa hai nước, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng.

Theo hãng tin Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/10 tuyên bố Seoul đang xem xét nhiều biện pháp ngoại giao khác nhau để ứng phó với vụ nổ mìn ở DMZ, nhấn mạnh rằng sẽ không để căng thẳng với Triều Tiên leo thang không cần thiết.

"Chúng tôi nhận thức được sự nghiêm trọng của vụ việc và sẽ phối hợp với Hội đồng An ninh quốc gia để xây dựng phương án ứng phó. Quá trình xem xét cũng bao gồm những biện pháp từ một vụ việc tương tự vào năm 2015", ông Cho nói.

Cũng theo Ngoại trưởng Cho, Bộ Ngoại giao đang tham vấn với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc để xây dựng các biện pháp khuyến khích Bình Nhưỡng phản hồi vụ việc này. "Chúng tôi kiên quyết yêu cầu Bình Nhưỡng làm rõ trách nhiệm của họ, nhưng sẽ quản lý tình hình để căng thẳng không leo thang", ông Cho cho hay.

Một khu vực dọc DMZ mà Hàn Quốc cho rằng đã bị Triều Tiên gài mìn. Ảnh: Yonhap

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lại đưa ra tuyên bố cứng rắn hơn khi khẳng định đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả nhằm buộc Triều Tiên phải xin lỗi về vụ nổ mìn ở DMZ.

"Chúng tôi không loại trừ bất kỳ phương án nào và đang xem xét mọi biện pháp bổ sung. Chúng tôi cũng kêu gọi Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán để trao đổi về những sai lệch trong phân định Đường phân giới quân sự (MDL)", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Chung Bin Na thông tin.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul xác nhận quân đội nước này đã tiến hành rà phá mìn ở khu vực xảy ra vụ nổ gần đây trong DMZ. Ông Kang nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một chiến dịch như vậy được thực hiện bên trong vùng đệm giữa hai miền.

Ngược lại, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định cáo buộc của Hàn Quốc về vụ việc ở DMZ là "hành vi bịa đặt vô căn cứ", đồng thời cảnh báo Seoul "sẽ phải trả giá".

Vào ngày 21/9, đã có 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương vì nổ mìn khi đang dọn dẹp một tuyến đường tuần tra ở khu vực phía tây DMZ. Tới ngày 29/9, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul thông báo quả mìn ở DMZ là do Triều Tiên cố ý cài, không phải mìn bị thất lạc.