Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times (NYT) ngày 21/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ với Triều Tiên hiện không có nhiều hiệu quả và Washington nên tìm cách "đóng băng" chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng thay vì phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

"Tôi tin việc đánh đổi các biện pháp trừng phạt, vốn cũng không có quá nhiều tác dụng, để lấy việc Triều Tiên tạm dừng phát triển thêm vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng để cân nhắc", ông Lee nói với NYT.

Tổng thống Hàn Quốc nhận định rằng việc theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn trong bối cảnh hiện nay sẽ không mang lại kết quả. Thay vào đó, ông Lee kỳ vọng các bên có thể xây dựng lại lòng tin và nhượng bộ lẫn nhau thông qua thỏa thuận "đóng băng" chương trình hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: NYT

"Do tình trạng hiện nay quá rủi ro nên việc đạt một thỏa thuận đình chỉ hoạt động sản xuất mới và ngăn vật liệu hạt nhân được đưa vào Triều Tiên sẽ là một bước tiến lớn. Bình Nhưỡng có năng lực sản xuất thêm khoảng 10 - 20 vũ khí hạt nhân mỗi năm. Sau khi tích lũy đủ số lượng vũ khí hạt nhân và tên lửa để bảo đảm khả năng răn đe của mình, họ thậm chí có thể xem xét xuất khẩu chúng", ông Lee cho hay.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ ủng hộ một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo giới chức Hàn Quốc, Nhà Xanh đang muốn chuyển từ cách tiếp cận "phi hạt nhân hóa trước" sang cách tiếp cận "hòa bình trước". Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2025, ông Lee đã liên tục đề nghị đối thoại với Bình Nhưỡng mà không cần điều kiện tiên quyết, nhưng phía Triều Tiên vẫn chưa phản hồi những đề nghị này.