Theo hãng thông tấn Anadolu, Tòa án Trung tâm Quận Seoul ngày 16/9 đã ra phán quyết yêu cầu Triều Tiên bồi thường cho Hàn Quốc 44,6 tỷ won vì phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều tại thành phố biên giới Kaesong cách đây 6 năm.

"Phán quyềt được đưa ra sau 3 năm 3 tháng kể từ khi chính phủ Hàn Quốc đệ đơn kiện đầu tiên chống lại Triều Tiên. Tòa án chấp nhận số tiền mà Seoul yêu cầu, nhưng không đưa ra thêm thông tin cụ thể về phán quyết", truyền thông Hàn Quốc cho biết.

Báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiết lộ rằng tổng thiệt hại trong vụ việc là khoảng 44,6 tỷ won; bao gồm 10,25 tỷ won cho tòa nhà văn phòng liên lạc và 34,45 tỷ won cho một cơ sở hỗ trợ liền kề bị hư hại nghiêm trọng.

Khoảnh khắc tòa nhà văn phòng liên lạc liên Triều bị đánh sập. Ảnh: Yonhap

Theo giới quan sát, dù truyền thông Hàn Quốc mô tả đây là "chiến thắng của Seoul trong một vụ kiện đòi bồi thường trực tiếp nhằm vào Bình Nhưỡng", nhưng không rõ họ sẽ thi hành phán quyết thế nào. Ở thời điểm hiện tại, Hàn Quốc không có biện pháp thực tế nào để buộc Triều Tiên phải trả khoản tiền này.

Văn phòng liên lạc liên Triều bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2018, sau khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ký "Tuyên bố Panmunjom" vào tháng 4 cùng năm.

Tuy nhiên, quan hệ liên Triều đã diễn biến tiêu cực dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người đã bị phế truất. Tới ngày 16/6/2020, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc để phản đối việc Seoul không ngăn chặn những người đào tẩu gửi truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới.