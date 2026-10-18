Giá sầu riêng Thái tại Đắk Lắk vượt 100.000 đồng/kg; Ăn Cùng Bà Tuyết lên tiếng về hàng mang nhãn hiệu bị tiêu hủy tại Nhật; Bảo Tín Minh Châu lên tiếng về việc đại lý căng băng rôn đề nghị trả lại tài sản... là tin tức thị trường chú ý trong tuần.

Giá sầu riêng Thái tại Đắk Lắk vượt 100.000 đồng/kg

Giá sầu riêng Thái hàng tuyển tại Đắk Lắk vượt mốc 100.000 đồng/kg, tăng 20-30% so với tháng trước.

Tại Lâm Đồng, giá sầu riêng giống Thái cũng ghi nhận đà tăng nhưng thấp hơn giá thu mua tại Đắk Lắk từ 10.000-15.000 đồng/kg, tùy từng loại. Tương tự, giá thu mua tại kho ở miền Tây thấp hơn mức giá tại Lâm Đồng khoảng 10.000 đồng/kg, tùy loại.

Ông Nguyễn Thành Luân, thương lái thu mua sầu riêng tại Đắk Lắk, cho biết sầu riêng Thái hàng tuyển hiện được thu mua với giá cao nhất kể từ đầu vụ đến nay, dù lượng hàng ở mức giá này không nhiều.

Giá rau tại TPHCM hạ nhiệt nhưng dự báo neo cao trong 3 tuần tới

Khảo sát tại các chợ Thạch Đà, Phạm Văn Bạch, Phạm Văn Hai, chợ Cầu và một số điểm bán rau tại TPHCM cho thấy giá nhiều loại rau đã giảm nhẹ so với tuần trước nhưng vẫn ở mức cao.

Với nhóm rau ăn lá, giá nhiều mặt hàng giảm 2.000-5.000 đồng/kg so với tuần trước. Một số loại củ quả như bầu, bí có giá trên dưới 25.000 đồng/kg. Nhóm rau gia vị như ngò rí, hành lá, thì là... ghi nhận mức giảm mạnh nhất tại các chợ được khảo sát, khoảng 10.000-30.000 đồng/kg.

Theo tiểu thương và các đơn vị sản xuất, mưa kéo dài, ngập úng và triều cường ảnh hưởng đến vùng trồng, khiến nguồn cung rau xanh chưa phục hồi.

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Phước An (xã Bình Chánh) dự báo giá rau có thể ở mức cao ít nhất trong khoảng 3 tuần tới, cho tới khi lứa rau mới đạt đủ ngày thu hoạch. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết và triều cường có thể gây bất lợi tới khả năng phục hồi sản xuất.

Ăn Cùng Bà Tuyết lên tiếng về hàng mang nhãn hiệu bị tiêu hủy tại Nhật Bản

Công ty Cổ phần Thực phẩm Ăn Cùng Bà Tuyết vừa phát đi thông báo chính thức liên quan đến thông tin sản phẩm mang nhãn hiệu này bị cơ quan kiểm dịch Nhật Bản tiêu hủy tại tỉnh Ibaraki.

Theo doanh nghiệp, ngày 9/10/2026, Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản (MAFF) công bố thông tin về việc kiểm tra, xử lý các sản phẩm thuộc diện kiểm dịch động vật tại một cửa hàng ở thành phố Koga, tỉnh Ibaraki. Trong số các sản phẩm bị xử lý có hàng hóa mang nhãn hiệu “Ăn Cùng Bà Tuyết”.

Trong thông báo, Ăn Cùng Bà Tuyết cho biết hiện chưa xuất khẩu sản phẩm sang Nhật Bản. Công ty cũng chưa chỉ định hoặc ủy quyền cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc phân phối sản phẩm tại thị trường này.

Nhà máy sản xuất sản phẩm. Ảnh: ACBT

Bảo Tín Minh Châu lên tiếng về việc đại lý căng băng rôn đề nghị trả lại tài sản

Ngày 12/10, một số đại lý bán hàng của Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đến đề nghị doanh nghiệp hoàn trả tài sản. Trước sự việc này, BTMC đã phát đi thông báo giải thích tình trạng xử lý số hàng hóa, nguyên liệu bị cơ quan chức năng thu giữ.

Trong thông báo phát đi, BTMC cho biết ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (PC03) đã tiến hành thu giữ hàng hóa, nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Trong số hàng hóa, nguyên liệu bị thu giữ có tài sản của BTMC và tài sản của các đại lý.

Đến nay, số hàng hóa, nguyên liệu nêu trên vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. BTMC chưa nhận được thông báo hoặc văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền về phương án và thời điểm hoàn trả số tài sản này.

Trung Quốc tăng mua một mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, vươn lên số 2

Năm ngoái, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đem về 17,2 tỷ USD và đặt mục tiêu 20 tỷ USD vào năm 2026. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong ngành vẫn loay hoay làm gia công cho khách hàng nước ngoài.

Mỹ và Trung Quốc hiện là hai thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn của Việt Nam.

Ngược với thị trường Mỹ, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Trung Quốc tăng mạnh. Chỉ trong 9 tháng, xuất khẩu nhóm hàng này sang thị trường tỷ dân tăng tới 40,4%, đạt 1,98 tỷ USD. Qua đó, Trung Quốc vươn lên đứng thứ hai trong số các thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, với tỷ trọng gần 14,9%.

Giá xăng giảm

Ở kỳ điều hành 15/10, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng xăng và dầu diesel giảm, dầu mazut tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Trong chiều 15/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành 15/10.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng giảm 350 đồng/lít đối với hai loại xăng và dầu diesel từ 0h ngày 16/10.

Đề xuất loạt quy định về giá xăng dầu

Bộ Công Thương vừa gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, gửi kèm Tờ trình số 8153 ngày 8/10.

Bộ Công Thương đề xuất tất cả các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối đều được tự quyết định giá xăng dầu. Thông qua dữ liệu kê khai giá để theo dõi hành vi thiết lập giá, ngăn chặn thỏa thuận ngầm, liên minh độc quyền...

Góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị sửa đổi nhiều quy định về giá, kê khai giá và giám sát cạnh tranh, đồng thời đề nghị làm rõ khái niệm “áp đặt giá bán bất hợp lý”.