Micron Technology hôm 27/1 thông báo cam kết đầu tư khoảng 24 tỷ USD để mở rộng hoạt động sản xuất tấm wafer tại Singapore.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà sản xuất chip nhớ Mỹ đang nỗ lực gia tăng sản lượng để đáp ứng cơn khát nguồn cung trên toàn cầu.

Trong thông cáo, Micron cho biết khoản đầu tư sẽ bổ sung khoảng 65.000 m2 diện tích phòng sạch, khu vực sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt để ngăn ngừa ô nhiễm, tại tổ hợp sản xuất NAND hiện có.

Phối cảnh nhà máy Micron tại Woodlands, Singapore. Ảnh: Micron

Việc sản xuất chip nhớ NAND, loại linh kiện lưu trữ được sử dụng rộng rãi trong máy tính cá nhân, máy chủ và điện thoại thông minh, dự kiến bắt đầu vào nửa cuối năm 2028.

Nhu cầu về công nghệ NAND đã tăng vọt trong những tháng gần đây, được thúc đẩy bởi sự mở rộng nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng tập trung vào dữ liệu.

Để ứng phó với tình trạng thiếu hụt, Micron cùng các đối thủ như Samsung Electronics và SK Hynix đều đang chạy đua tăng cường sản lượng.

Micron hiện vận hành các cơ sở sản xuất tại Singapore như một phần của mạng lưới sản xuất rộng lớn tại châu Á, bao gồm cả các nhà máy ở Trung Quốc, Nhật Bản và Malaysia.

Bên cạnh dự án NAND, công ty cũng đang xây dựng một nhà máy đóng gói tiên tiến trị giá 7 tỷ USD tại Singapore để sản xuất bộ nhớ băng thông cao (HBM), một loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) chuyên dụng cho các ứng dụng AI.

Việc Micron và các nhà sản xuất khác chuyển hướng ưu tiên sản xuất bộ nhớ băng thông cao đã góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt các loại chip nhớ thông thường khác. Theo một số ước tính, tình trạng khan hiếm này dự kiến kéo dài đến cuối năm 2027.

Micron cho biết cơ sở HBM, cũng nằm trong cùng tổ hợp sản xuất tại Singapore, đang đi đúng tiến độ để đóng góp đáng kể vào nguồn cung toàn cầu trong năm 2027. Hãng sẽ điều chỉnh tốc độ mở rộng công suất tại cơ sở mới dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường.

Dự án mở rộng mảng NAND vừa công bố dự kiến tạo ra khoảng 1.600 việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật và vận hành nhà máy, kết hợp ứng dụng AI, robot và sản xuất thông minh.

Con số này kết hợp với khoảng 1.400 vị trí mới liên quan đến nhà máy bộ nhớ băng thông cao trước đó.

Jermaine Loy, Giám đốc điều hành Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB), cơ quan khuyến khích sản xuất bán dẫn thông qua các chính sách ưu đãi, nhận định: "Đợt mở rộng mới nhất của Micron sẽ củng cố hệ sinh thái bán dẫn của chúng tôi và tiếp tục định vị Singapore là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu".

(Theo CNBC)