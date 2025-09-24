Đó là một trong những nội dung trong dự thảo hướng dẫn sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền hai cấp, được Bộ GD-ĐT gửi lấy ý kiến các Bộ Tư pháp, Nội vụ, Tài chính cùng các tỉnh, thành phố.

Theo đó, Bộ đề nghị các địa phương rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, bao gồm trường, điểm trường, quy mô lớp học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất về phòng học, phòng chức năng, phòng ở nội trú, nhà công vụ, khu vực bếp ăn, vệ sinh, hệ thống nước sạch, công trình phụ trợ, thiết bị dạy học,...

Căn cứ kết quả rà soát, các tỉnh, thành xây dựng phương án, đề án sắp xếp (sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc thành lập mới) cơ sở giáo dục một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn lực.

Bộ GD-ĐT đề xuất ưu tiên các mô hình trường liên cấp TH và THCS tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn. Đồng thời, xem xét sáp nhập các trường mầm non, sáp nhập các trường tiểu học có quy mô nhỏ, dưới chuẩn trong cùng xã theo lộ trình phù hợp.

Giữ lại các trường, điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư), giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả; dồn dịch trẻ em, học sinh, học viên về điểm trường chính có cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Tổ chức lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đảm bảo phù hợp với nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý của cấp tỉnh và cấp xã.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Bộ cũng lưu ý các nguyên tắc trong việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp trên địa bàn. Cụ thể, bảo đảm không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục của trẻ em, học sinh, học viên; an toàn, thuận lợi trong quá trình đến trường của trẻ em, học sinh, học viên; không thực hiện sáp nhập nếu khoảng cách địa lý giữa nơi ở và trường học quá xa hoặc điều kiện giao thông không phù hợp.

Có lộ trình rõ ràng, kế hoạch cụ thể, lấy ý kiến của cộng đồng và các bên liên quan nhằm hạn chế tối đa sự xáo trộn, ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trẻ em, học sinh và học viên.

Các địa phương chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung), giải thể các điểm trường lẻ không đạt chuẩn, hoạt động kém hiệu quả.

Trong quá trình sắp xếp, phải bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS. Trường hợp đặc biệt có thể tổ chức trường liên cấp tiểu học và THCS, nhưng phải bố trí khu vực riêng biệt cho từng cấp học để đảm bảo điều kiện dạy học.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập cơ sở giáo dục thường xuyên với trường phổ thông.

Các địa phương cần ưu tiên bố trí ngân sách để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các điểm trường chính (mầm non, tiểu học, THCS) trước khi tiếp nhận trẻ em, học sinh, học viên từ các điểm trường lẻ. Xây dựng lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn).

Cùng đó, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên theo phương án vị trí việc làm; bảo đảm cân đối giữa các cấp học và loại hình cơ sở giáo dục.

Bảo đảm điều kiện làm việc (nhà công vụ, phương tiện đi lại, hạ tầng công nghệ thông tin) cho giáo viên, cán bộ quản lý sau khi sắp xếp. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên chịu ảnh hưởng do việc sắp xếp (chuyển công tác, nghỉ hưu, tinh giản, thôi việc...).

Có chính sách hỗ trợ phù hợp cho trẻ em, học sinh, học viên giáo dục thường xuyên tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và trẻ em, học sinh, học viên khuyết tật để bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục.