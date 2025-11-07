Tối 7/11, Chủ tịch UBND xã Tà Năng Nguyễn Vũ Linh Sang đã quyết định di dời khẩn cấp người dân sống dưới khu vực hạ lưu hồ thủy lợi Cay An (thôn Chan Rang Hao và Tou Neh) ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn do lo ngại hồ có nguy cơ vỡ đập.

20h30, lực lượng chức năng cấp tốc yêu cầu người dân ở những khu vực này sơ tán đến trường tiểu học hoặc nhà người thân ngoài điểm nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng điều động cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện đến hiện trường ứng phó nếu đập xảy ra sự cố. Ảnh: Ngọc Sang

Theo UBND xã Tà Năng, khu vực trên có gần 100 hộ dân sinh sống, trong đó, đã có khoảng 60 hộ được sơ tán đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương tiếp tục đưa những hộ dân còn lại ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong đêm, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra sự cố tại đập hồ Cay An. Đồng thời, ông yêu cầu khẩn trương di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, trang thiết bị và nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi cần.

Trong đêm, lực lượng chức năng vẫn túc trực xử lý sự cố tại hồ Cay An. Ảnh: Ngọc Sang

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng điều động phương tiện cùng 150 cán bộ, chiến sĩ, 50 dân quân thường trực, nhu yếu phẩm và trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, sẵn sàng phương án ứng phó nếu đập xảy ra sự cố.

Hồ Cay An được đưa vào sử dụng năm 2007, có dung tích khoảng 1,7 triệu m3. Sau bão số 11, vai trái đập chính xuất hiện trượt cục bộ diện tích 60m2, với vết nứt dài 8m, sâu hơn 1m, rộng hơn 20cm, có nước ngầm thấm qua chân đập.

Nhiều lực lượng được điều động ứng trực tại hiện trường. Ảnh: Ngọc Sang

Ngoài ra, hai vị trí khác của đập cũng ghi nhận tình trạng thấm nước và rò rỉ. Để ứng phó với tình trạng trượt nứt đập chính hồ Cay An, UBND xã Tà Năng đã triển khai biện pháp gia cố vị trí nứt, sạt trượt bằng cách sử dụng bạt phủ kín khu vực bị ảnh hưởng, ngăn không cho nước mưa chảy xuống, tránh làm trầm trọng thêm vết nứt.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, vị trí xảy ra sự cố đang diễn biến xấu đi nhanh chóng, nguy cơ xảy ra vỡ đập hồ Cay An rất cao.