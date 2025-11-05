Ngày 5/11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có báo cáo liên quan đến hồ chứa nước trong dự án của Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt Phong Phú (gọi tắt Công ty Trang trại Việt), xã Tuy Phong.

Nước lũ cuốn theo bùn đất và đá từ vách núi tràn xuống khu dân cư thôn 2, xã Tuy Phong. Ảnh: Quốc Tuấn

Theo báo cáo, dự án nông nghiệp công nghệ cao theo mô hình VAC tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (nay là xã Tuy Phong, Lâm Đồng) của Công ty Trang trại Việt được UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018 với tổng diện tích hơn 346ha.

Quy mô dự án gồm: khu trại gà; khu sản xuất và xử lý phân vi sinh; khu nhà kính trồng rau quả; khu giết mổ gia cầm; khu xử lý thức ăn chăn nuôi; cùng hệ thống giao thông và cây xanh nội bộ.

Dự án này được UBND huyện Tuy Phong (cũ) cấp giấy phép xây dựng các hạng mục trên vào tháng 6/2025.

Vào tháng 8/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) kiểm tra thực địa dự án đã phát hiện Công ty Trang trại Việt tự ý đào 6 ao, trong đó có 3 ao tích trữ nước.

Việc này không có trong quyết định chủ trương đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường và giấy phép xây dựng được cấp.

Kết quả kiểm tra cho thấy, ao chứa lớn nhất có diện tích khoảng 20ha, độ sâu trung bình 4,5m, dung tích ước khoảng 900.000m3. Theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ, đây là hồ chứa nước loại vừa, đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thiết kế, vận hành, an toàn đập hồ.

Đáng chú ý, sau sự cố vỡ hồ (ngày 1/11), công ty chưa cung cấp được hồ sơ thiết kế, thi công và quản lý an toàn hồ chứa cho đoàn kiểm tra theo quy định.

Sự cố vỡ hồ chứa trên núi khiến hoa màu, tài sản của người dân vùng hạ du bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Thu Thơm

Yêu cầu tháo cạn các ao hồ chứa, điều tra toàn diện

Qua sự cố vỡ hồ chứa nước của Công ty Trang trại Việt làm thiệt hại hoa màu, tài sản của các hộ dân vùng hạ du, đặc biệt đã gây chết người, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị doanh nghiệp này thực hiện bơm tháo cạn nước tất cả các ao, hồ chứa trong khu vực dự án, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du.

Sau khi tháo cạn, phải phá bỏ các đập ngăn nước, tuyệt đối không thực hiện tích nước gây nguy hiểm. Đồng thời, yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục hậu quả đối với các hộ dân bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan điều tra toàn diện nguyên nhân gây vỡ hồ chứa; kiểm tra tính pháp lý các ao, hồ chứa nước tại dự án Trang trại Việt để xử lý theo quy định.

Như trước đó VietNamNet đưa tin, tối 1/11, hồ chứa nước của dự án Trang trại Việt tại khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong bất ngờ bị vỡ sau trận mưa lớn kéo dài. Nước lũ mang theo bùn đất tràn xuống hạ nguồn gần 5km, đổ vào khu dân cư và cuốn trôi ba người trong cùng một gia đình ở thôn 2, khiến bé gái 13 tuổi tử vong, hai người còn lại may mắn được cứu kịp thời.

Theo thống kê của UBND xã Tuy Phong, tính đến chiều 2/11, sự cố vỡ hồ chứa trên khiến tổng cộng có 109 hộ dân bị thiệt hại, chủ yếu là diện tích trồng táo cùng một số vật nuôi như bò, gà... Tổng diện tích bị ảnh hưởng ước tính hơn 100ha.