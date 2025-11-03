Ngày 3/11, UBND huyện Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng) đã có báo cáo về tình hình và kết quả khắc phục sự cố vỡ hồ chứa nước thuộc dự án Trang trại Việt trên núi Tân Lai, xảy ra tối 1/11 vừa qua.

Nước lũ cuốn theo bùn đất và đá từ vách núi tràn xuống khu dân cư thôn 2, xã Tuy Phong. Ảnh: Quốc Tuấn

Theo báo cáo của UBND xã Tuy Phong, ngày 1/11, do ảnh hưởng của mưa lớn, lượng nước đổ về các suối Tăng Lai và Hố Táo tăng đột biến, khiến nhiều diện tích sản xuất và cây trồng tại các thôn Tuy Tịnh 1, Tuy Tịnh 2 và thôn 2 bị ngập lụt.

Khoảng 15h cùng ngày, nước từ thượng nguồn tiếp tục dồn về, làm vỡ một đoạn đường đắp tạm trên tuyến kênh Suối Măng Cây Cà. Nước từ kênh tràn xuống hạ lưu, gây ảnh hưởng đến diện tích sản xuất nông nghiệp của người dân trong khu vực.

Đến khoảng 18h30, lưu lượng nước lớn tiếp tục đổ về, làm vỡ khoảng 200m kênh chính Tuy Tịnh, cuốn trôi đất đá và gây thiệt hại nặng cho người dân trong khu vực.

Nguyên nhân ban đầu được chính quyền xã Tuy Phong xác định là do mưa lớn kéo dài tại khu vực đầu nguồn, khiến bờ ao chứa nước của dự án Trang trại Việt (Công ty TNHH Thương mại Trang trại Việt) bị vỡ. Địa hình dốc cùng hệ thống thoát nước nhỏ hẹp khiến dòng nước từ hồ bị vỡ nhanh chóng đổ về hạ lưu, gây thiệt hại hoa màu và tài sản của người dân.

Hiện trường ngổn ngang với bùn đất, cây cối và đồ đạc bên trong khu dân cư thôn 2. Ảnh: Trương Kiệt

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xã Tuy Phong ghi nhận hai hồ chứa nước thuộc dự án Trang trại Việt bị vỡ vách ngăn. Trong đó, hồ lớn có diện tích khoảng 18,4ha, đoạn vỡ dài 48m; hồ nhỏ liền kề diện tích 4,1ha, đoạn vỡ dài 37m.

Tổng cộng có 109 hộ dân bị thiệt hại, chủ yếu là diện tích trồng táo cùng một số vật nuôi như bò, gà... Tổng diện tích bị ảnh hưởng ước tính hơn 100ha.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND xã Tuy Phong đã kích hoạt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ và thành lập 5 tổ công tác để ứng phó, khắc phục hậu quả.

Chính quyền địa phương đã dọn dẹp hiện trường, bố trí nhà văn hóa xã Tuy Phong làm điểm tập kết an toàn cho người dân. Điểm này cách trung tâm xã khoảng 1km, nằm trên khu đất cao, không bị ngập khi lũ lên, có sức chứa khoảng 400 người, đảm bảo điện, nước và điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Cơ quan chức năng làm việc với gia đình bé gái tử vong do bị lũ cuốn trôi. Ảnh: CACC

Đến nay, UBND xã Tuy Phong đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn đánh giá nguyên nhân và kiểm tra tính pháp lý của các hồ chứa nước thuộc dự án Trang trại Việt. Chính quyền cũng đã yêu cầu chủ dự án tạm dừng việc tích nước tại toàn bộ ao, hồ trong khu vực để tránh xảy ra sự cố tương tự.

Như VietNamNet đã đưa tin, tối 1/11, hồ chứa nước của dự án Trang trại Việt tại khu vực Cây Cà, thôn 2, xã Tuy Phong bất ngờ bị vỡ sau trận mưa lớn kéo dài. Nước lũ mang theo bùn đất tràn xuống hạ nguồn gần 5km, đổ vào khu dân cư và cuốn trôi ba người trong cùng một gia đình ở thôn 2, khiến bé gái 13 tuổi tử vong, hai người còn lại may mắn được cứu kịp thời.

Vụ việc cũng khiến nhiều tài sản và hàng trăm ha cây trồng của người dân bị hư hại.