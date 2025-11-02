Tối 1/11, hồ chứa nước của một trang trại nuôi gà tại khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong bất ngờ bị vỡ sau trận mưa lớn kéo dài. Nước lũ mang theo bùn đất tràn xuống hạ nguồn gần 5km, đổ vào khu dân cư và cuốn trôi 3 người trong cùng một gia đình ở thôn 2.
Bé gái L.N.B.T. (13 tuổi) được tìm thấy đã tử vong cách hiện trường khoảng 500m vào sáng nay; hai người còn lại may mắn được cứu kịp thời.
Ngay sau sự cố, chính quyền xã Tuy Phong đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, di dời các hộ dân ở khu vực hạ lưu để đảm bảo an toàn.
Theo UBND xã Tuy Phong, hồ chứa bị vỡ nằm trong khuôn viên Công ty Trang trại Việt - đơn vị chuyên chăn nuôi gà, xây dựng ở khu vực cao, phía trên khu dân cư và đất sản xuất của người dân.
Sáng nay (2/11), lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tiếp tục dọn dẹp bùn đất, di dời tài sản và khắc phục hậu quả sau vụ vỡ hồ chứa. Hiện trường vẫn ngổn ngang, phủ đầy bùn đất sau trận lũ quét trong đêm.
Chị Thu Thơm, người dân xã Tuy Phong, chia sẻ: “Bà con ở đây vốn đã vất vả mưu sinh, nay lũ cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, vườn cây, thiệt hại nặng nề, thương lắm.”
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong cho biết, hiện chính quyền địa phương đang cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, thu dọn hiện trường và thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân sự cố.