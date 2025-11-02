Tối 1/11, hồ chứa nước của một trang trại nuôi gà tại khu vực Cây Cà, xã Tuy Phong bất ngờ bị vỡ sau trận mưa lớn kéo dài. Nước lũ mang theo bùn đất tràn xuống hạ nguồn gần 5km, đổ vào khu dân cư và cuốn trôi 3 người trong cùng một gia đình ở thôn 2.

Bé gái L.N.B.T. (13 tuổi) được tìm thấy đã tử vong cách hiện trường khoảng 500m vào sáng nay; hai người còn lại may mắn được cứu kịp thời.

Nước lũ cuốn theo bùn đất và đá từ vách núi tràn xuống khu dân cư thôn 2, xã Tuy Phong. Ảnh: Minh Thiện

Ngay sau sự cố, chính quyền xã Tuy Phong đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm nạn nhân, di dời các hộ dân ở khu vực hạ lưu để đảm bảo an toàn.

Theo UBND xã Tuy Phong, hồ chứa bị vỡ nằm trong khuôn viên Công ty Trang trại Việt - đơn vị chuyên chăn nuôi gà, xây dựng ở khu vực cao, phía trên khu dân cư và đất sản xuất của người dân.

Sáng nay (2/11), lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tiếp tục dọn dẹp bùn đất, di dời tài sản và khắc phục hậu quả sau vụ vỡ hồ chứa. Hiện trường vẫn ngổn ngang, phủ đầy bùn đất sau trận lũ quét trong đêm.

Chị Thu Thơm, người dân xã Tuy Phong, chia sẻ: “Bà con ở đây vốn đã vất vả mưu sinh, nay lũ cuốn trôi nhà cửa, hoa màu, vườn cây, thiệt hại nặng nề, thương lắm.”

Hiện trường ngổn ngang với bùn đất, cây cối và đồ đạc bên trong khu dân cư. Ảnh: Trương Kiệt

Vườn cây ăn trái, hoa màu và trang trại nuôi trồng của người dân bị nước lũ quật ngã, đất bùn bao trùm. Ảnh: Minh Thiện - Thu Thơm

Một căn nhà bị bùn đất nhấn chìm, hư hỏng. Ảnh: Minh Thiện

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đưa xe máy ra khỏi đống bùn đất. Ảnh: Trương Kiệt

Người dân dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định lại cuộc sống. Ảnh: Q.D

Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự cố vỡ hồ chứa nước. Họ cho biết, nhiều gia đình lâm cảnh trắng tay, tài sản bị cuốn trôi chỉ sau một đêm vì nước đổ xuống quá nhanh, không kịp trở tay. Ảnh: Minh Thiện

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Phạm Thành Bắc, Chủ tịch UBND xã Tuy Phong cho biết, hiện chính quyền địa phương đang cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, thu dọn hiện trường và thống kê thiệt hại, làm rõ nguyên nhân sự cố.