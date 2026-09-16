Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Vũng Tàu triệu tập 21 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi gây mất trật tự công cộng.

Trước đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "Bà Rịa Youth" đăng tải nhiều clip ghi lại cảnh thanh thiếu niên chạy xe điện độ chế với tốc độ cao, thực hiện các động tác nguy hiểm trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Các đối tượng bị triệu tập để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng truy xét, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các ngày 1 và 2/9, nhóm đối tượng này liên lạc qua nhóm kín Facebook, hẹn nhau đến Vũng Tàu tụ tập để thể hiện bản thân và quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem.

Các thanh thiếu niên tụ tập biểu diễn xe điện độ chế trên đường phố Vũng Tàu. Ảnh: Cắt từ clip

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng Huỳnh Thiên Bảo đã đứng ra thuê căn biệt thự tại đường Lạc Long Quân làm nơi lưu trú, đồng thời thuê ô tô 16 chỗ chở người, thuê xe tải vận chuyển các phương tiện xe điện độ chế.

Trưa 2/9, các đối tượng sử dụng xe mang theo và xe thuê tại chỗ di chuyển qua hàng loạt tuyến đường như Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Quang Trung, Bãi Sau, Bãi Trước và đường lên hải đăng.

Các loại xe máy điện được độ chế. Ảnh: CA

Trong quá trình lưu thông, nhóm này liên tục nẹt pô, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe, xoáy bánh tạo khói, dàn hàng ngang và so kè tốc độ, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Cơ quan công an đã tạm giữ 9 xe máy điện bị thay đổi kết cấu, độ chế để tăng tốc độ.

Nhận định hành vi của nhóm đối tượng có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng", Công an phường Vũng Tàu đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 - TPHCM củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TPHCM khuyến cáo thanh thiếu niên không tham gia tụ tập, đua xe trái phép hoặc sử dụng mạng xã hội để kích động, tổ chức các hoạt động gây mất an ninh trật tự. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.