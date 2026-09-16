Ngày 16/9, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng cùng người dân đã tìm thấy và đưa thi thể thuyền viên N.Đ.X. (SN 1991) vào bờ sau một ngày mất tích trong vụ tàu cá LĐ 97007-TS bị lật tại vùng biển gần đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường tàu cá bị lật gần đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.X

Anh X. là một trong 10 người có mặt trên tàu cá LĐ 97007-TS. Thời điểm xảy ra sự cố, thuyền viên này bị mắc kẹt bên trong tàu và mất tích.

Sau 1 ngày tìm kiếm, đến sáng 16/9, thi thể anh X. được tìm thấy và đưa vào bờ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định, đồng thời làm rõ nguyên nhân khiến tàu cá bị lật.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 5h40 ngày 15/9, người dân trình báo vụ việc. Tàu cá LĐ 97007-TS có công suất 650CV, dài 22m, hành nghề lưới chụp, do anh Ngô Văn Thăng (SN 1991, ngụ đặc khu Phú Quý) làm thuyền trưởng.

Sau khi khai thác hải sản trở về, tàu neo đậu tại khu vực Bãi Phủ, thôn Triều Dương, cách đảo Phú Quý khoảng 1 hải lý thì bất ngờ nghiêng rồi lật ngang.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp các lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích, đồng thời triển khai các phương án cứu hộ tàu cá gặp nạn.