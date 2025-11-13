XEM CLIP:

Đến khoảng 17h ngày 13/11, lực lượng chức năng đã đưa hàng chục thùng tài liệu lên xe tải và rời khỏi cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa, tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô (Hà Nội).

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện tại thẩm mỹ viện Mailisa. Sau đó, nhiều thùng carton chứa tài liệu liên quan được niêm phong và đưa xuống tầng 1.

Khoảng 15h, cửa cuốn của thẩm mỹ viện cơ bản được kéo xuống, bên ngoài không còn thấy lực lượng chức năng túc trực.

Tuy nhiên, bên trong cơ sở, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục làm việc. Nhiều khách hàng đến chăm sóc da tại thẩm mỹ viện đều được mời ra ngoài.

Ô tô vận chuyển các thùng tài liệu

Nhiều khách hàng tỏ ra bất ngờ trước sự việc. Chị H., một khách hàng đến từ Phú Thọ chia sẻ: “Hôm qua tôi vẫn gọi điện đặt lịch thì được báo là làm việc bình thường, nhưng hôm nay đến thì cảnh sát nói đang làm việc, không được vào. Trước giờ, quá trình làm da ở đây tôi chưa từng gặp vấn đề gì".

Rất nhiều thùng tài liệu được đưa ra ngoài.

Trong khi đó, nhiều khách hàng tìm đến thẩm mỹ viện để đòi lại tiền nhưng không được vào bên trong. Chị T., một khách hàng ở Hải Phòng bày tỏ: “Tôi đã đóng hơn 5 triệu đồng để làm mí mắt và mới thực hiện được một nửa. Giờ muốn lấy lại tiền nhưng không vào được. Tôi buồn quá… không biết có đòi lại được không”.

Người dân cùng khách hàng bất ngờ trước sự việc.

Người dân sống quanh khu vực cho biết: “Chúng tôi không rõ họ làm gì bên trong, chỉ thấy khách đến nhưng không được vào. Ai cũng đến với tâm trạng thoải mái, nhưng bị từ chối thì đành quay về, có người đi từ xa nên khá tiếc công”.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về nội dung kiểm tra tại thẩm mỹ viện Mailisa.