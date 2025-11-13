Sáng 13/11, lực lượng chức năng có mặt tại nhiều chi nhánh thuộc chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những thương hiệu lớn trong ngành làm đẹp tại Việt Nam.

Tại TPHCM, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại số 86-88-92 đường Huỳnh Văn Bánh (phường Cầu Kiệu) để làm việc với chi nhánh này. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng cũng làm việc tại các chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa ở Đắk Lắk, Hà Nội, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng…

Công an thu giữ 2 thùng tài liệu. Ảnh: Phước Sáng.

Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến là thương hiệu có lượng khách hàng lớn với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, thời gian qua, chuỗi thẩm mỹ viện này liên tục vướng vào các vi phạm, bị xử phạt.

Hồi tháng 1/2023, Sở Y tế TPHCM xử phạt Công ty TNHH MTV Mailisa chi nhánh TPHCM 160 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo vượt phạm vi được cấp phép.

Tháng 3/2025, Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ) đã ra quyết định xử phạt chi nhánh Bình Dương (số E3/16 Tổ 32, KP. Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) 50 triệu đồng và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn trong vòng 4,5 tháng. Lý do vi phạm là cơ sở này sử dụng thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (chiếu tia) làm thay đổi màu sắc da khi không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tháng 5/2025, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng đã tháo gỡ quảng cáo khai trương chi nhánh thứ 17 của Mailisa vì cơ sở này chưa bổ sung đầy đủ giấy phép theo quy định. Theo đó, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phát hiện Mailisa chi nhánh Bảo Lộc chưa đáp ứng các điều kiện: Kê khai hình thức tổ chức chưa đúng quy định; điều kiện vệ sinh môi trường kê khai chưa phù hợp; danh mục thuốc cấp cứu chưa tương thích với phạm vi chuyên môn đăng ký; thông tin về thời gian hành nghề của người phụ trách chuyên môn và các nhân sự hành nghề không trùng khớp giữa các tài liệu.

Chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa tại TPHCM. Ảnh: Phước Sáng

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh từ người dùng về các sản phẩm mỹ phẩm của Mailisa, cho rằng sản phẩm có chất lượng thấp, giá gốc chỉ vài chục nghìn đồng nhưng được bán với giá tiền triệu.

Theo thông tin đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH MTV Mailisa có trụ sở chính tại số 6 đường Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cũ, nay là phường Nghĩa Đô, Hà Nội.

Doanh nghiệp này được thành lập từ 17/7/2017 và đến nay người đại diện pháp luật là ông Hoàng Kim Khánh (chồng của bà Phan Thị Mai, tức Mailisa). Ngành nghề chính trong đăng ký kinh doanh là dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...) xăm, phun, thêu trên da, không sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

Dù ông Khánh là người đứng tên, thương hiệu Mailisa thực chất gắn liền với bà Phan Thị Mai (sinh năm 1975, quê Hà Tĩnh) - vợ ông Khánh, đồng thời là Tổng giám đốc điều hành hệ thống 17 chi nhánh trải dài khắp cả nước tại các vị trí đắc địa ở các đô thị lớn.