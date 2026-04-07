Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán và thuê mua dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt. Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Videc - Trường Thành.

Dự án có quy mô khoảng 3.500m2 với công trình cao 30 tầng nổi, 1 tum thang và 3 tầng hầm. Tổng số 390 căn hộ, trong đó khoảng 90% để bán, phần còn lại dành cho thuê mua.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại phường Thanh Liệt (Hà Nội). Ảnh: CĐT

Theo công bố, giá bán căn hộ tại dự án là hơn 31,3 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì). Diện tích căn hộ dao động từ 45-77m2. Như vậy, với căn hộ nhỏ nhất khoảng 45m2, người mua cần chi từ hơn 1,4 tỷ đồng, trong khi căn lớn hơn 2,4 tỷ đồng.

Mức giá này đưa dự án trở thành một trong những nhà ở xã hội “đắt đỏ” nhất hiện nay tại Hà Nội, chỉ đứng sau dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại 275 Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân), được công bố với giá hơn 32 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì) vào cuối tháng trước.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Bên cạnh hình thức bán, dự án cũng triển khai phương án thuê mua. Giá thuê mua được công bố ở mức hơn 388.000 đồng/m2/tháng (bao gồm VAT, chưa có phí bảo trì), tương đương khoảng 17,4-29,9 triệu đồng mỗi căn.

Theo cơ chế thuê mua, người dân sẽ thanh toán trước một phần giá trị căn hộ, phần còn lại được tính như tiền thuê trả dần hàng tháng. Do bao gồm cả lãi vay và các chi phí liên quan, mức thuê mua thường cao hơn so với thuê thông thường.

Chủ đầu tư cho biết thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 16/4 đến 16/5. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2028.