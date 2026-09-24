Theo Pravda, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/9 đã có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Sau cuộc gặp, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận rằng các lệnh ngừng bắn hạn chế hoặc tạm thời ở Ukraine sẽ không thể dẫn tới việc giải quyết hoàn toàn cuộc xung đột.

"Cả Nga và Ukraine đều đang bày tỏ sự quan tâm đến một số lệnh ngừng bắn tạm thời liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng năng lượng và nông nghiệp. Những lệnh ngừng bắn kiểu này không thể chấm dứt được xung đột, nhưng nhưng tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó, nó có thể giúp giảm bớt sức ép trên toàn cầu", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không kết thúc trên tiền tuyến, mà sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận cụ thể trên bàn đàm phán. "Mọi người đều hiểu điều này. Chúng ta càng sớm đạt được thỏa thuận đó thì sẽ càng có ít thương vong. Đó là điều Tổng thống Trump mong muốn", ông Rubio nói.

Nga cảnh báo nhắm vào các lô hàng viện trợ quân sự dành cho Ukraine

Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/9 cảnh báo rằng tất cả các lô hàng viện trợ quân sự dành cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

"Chúng tôi muốn đưa ra một lời khuyên cho các bên đang đổ thêm vũ khí vào Ukraine và trì hoãn quá trình hòa đàm: mọi lô hàng viện trợ quân sự dành cho Kiev đều là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga", bà Zakharova cho biết.

Tuyên bố của quan chức ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh Canada và Ukraine ký tuyên bố đối tác 100 năm, đồng thời Ottawa đã xác nhận việc chuyển giao cho Kiev số tên lửa đánh chặn trị giá 248 triệu USD.

"Ông Zelensky đang đi khắp thế giới để tìm kiếm sự ủng hộ. Liệu người nộp thuế Canada có thực sự phải hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong 100 năm tới hay không? Rõ ràng chính quyền Kiev từ lâu đã trở thành một bên phụ thuộc vào phương Tây", bà Zakharova nói.