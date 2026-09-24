Theo đài CNN, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ vào tối 23/9, ông Sánchez lập luận rằng những biện pháp này sẽ góp phần vực dậy chủ nghĩa đa phương.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ vào tối 23/9. Ảnh: Liên Hợp Quốc

"Chúng ta cần củng cố niềm tin vào hệ thống đa phương. Chúng ta cần đổi mới và tăng cường hệ thống này để nó có thể tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong thế kỷ này, giống như vai trò mà LHQ đã thể hiện trong thế kỷ 20”, ông Sánchez nói.

"Chúng ta cần cải tổ Hội đồng Bảo an để đảm bảo sự đại diện công bằng cho tất cả các khu vực trên thế giới và chấm dứt quyền phủ quyết của các nước thành viên thường trực. Bởi lẽ, như Hiến chương LHQ đã nêu rõ, không một quốc gia nào, dù hùng mạnh đến đâu được phép vừa đóng vai trò trọng tài vừa là bên tham gia tranh chấp”, Thủ tướng Tây Ban Nha nhấn mạnh thêm.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Panama José Raúl Mulino cũng đề xuất cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm trao quy chế thành viên thường trực cho các quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe.

Trong bài phát biểu cuối cùng của mình trước khi mãn nhiệm tại Đại hội đồng LHQ ngày 22/9, Tổng thư ký LHQ António Guterres cũng thừa nhận một Hội đồng Bảo an của thế kỷ 21 thiếu vắng đại diện thường trực từ châu Phi là “điều bất công và không thể biện minh”.

Hội đồng Bảo an LHQ hiện bao gồm 15 nước thành viên gồm 10 nước thành viên không thường trực và 5 nước thành viên thường trực có quyền phủ quyết là Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc.