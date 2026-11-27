Quy định kiểm soát chip AI của Mỹ khiến hàng tỷ USD vốn vay và đơn hàng máy chủ tới Đông Nam Á đóng băng, đe dọa biến các trung tâm dữ liệu thành tài sản mắc kẹt.

Theo Bloomberg và Financial Times, thị trường trung tâm dữ liệu trị giá hàng chục tỷ USD tại Đông Nam Á đang chững lại sau khi Washington ban hành quy định kiểm soát xuất khẩu mới, nhằm bịt lỗ hổng cho thuê điện toán đám mây từ xa đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như ByteDance, Alibaba và Tencent.

Dù sự trở lại ghế CEO Nvidia của ông Jensen Huang đầu tuần này giúp cổ phiếu ngành bán dẫn phục hồi tạm thời, giới ngân hàng và các nhà cung cấp phần cứng vẫn đồng loạt dừng giải ngân, giao hàng trước rủi ro pháp lý từ Mỹ.

Đình trệ vốn vay và nguồn cung máy chủ

Ngày 19/11, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ (BIS) ban hành quy tắc tạm thời cuối cùng (quy định có hiệu lực ngay lập tức trong thời gian lấy ý kiến), yêu cầu doanh nghiệp tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Brazil phải có giấy phép của chính phủ Mỹ mới được mua chip AI tiên tiến.

Trên phạm vi toàn cầu, các trung tâm dữ liệu đang cho doanh nghiệp Trung Quốc thuê năng lực tính toán có 90 ngày để xin giấy phép riêng và chịu giới hạn tổng công suất xử lý trong 12 tháng.

Quy định này lập tức tác động trực tiếp đến hoạt động tài chính và cung ứng thiết bị tại khu vực.

Một trung tâm dữ liệu đang xây dựng tại Malaysia. Ảnh: Xinhua

Từ năm 2023 đến nay, dư nợ cho vay đối với các công ty trung tâm dữ liệu tại châu Á - Thái Bình Dương tăng từ mức gần bằng không lên hơn 49 tỷ USD. Các ngân hàng như Citigroup, Standard Chartered cùng nhiều nhà băng Singapore đang mở cuộc rà soát toàn diện.

Gói vay mở rộng 6,6 tỷ USD của Bridge Data Centres (thuộc Bain Capital, vận hành cơ sở tại Malaysia phục vụ ByteDance) bị trì hoãn; một ngân hàng rút khỏi khoản vay 372 triệu USD của Digital Halo (phục vụ Alibaba tại Malaysia); khoản vay 480 triệu USD cho công ty đám mây Aolani tại Singapore và khoản tín dụng 300 triệu USD cho đối tác của Nvidia là GMI Cloud tại Thái Lan (phục vụ Tencent) đều bị đóng băng.

Ngân hàng UOB (Singapore) gặp trở ngại trong thương vụ chuyển giao rủi ro trọng yếu (SRT - công cụ tài chính giúp ngân hàng chuyển bớt rủi ro tín dụng cho bên thứ ba) trị giá 1 tỷ USD liên quan đến hạ tầng trung tâm dữ liệu.

DayOne Data Centers (có khách hàng lớn nhất là ByteDance) tạm hoãn kế hoạch niêm yết lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ, còn một liên danh có quỹ BlackRock tham gia đang cân nhắc hạ giá chào mua danh mục trung tâm dữ liệu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Financial Times, Nvidia đã yêu cầu các đối tác sản xuất lớn gồm Dell và Supermicro tạm dừng giao máy chủ tới khách hàng tại Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia. Động thái diễn ra trước thềm phiên điều trần của CEO Jensen Huang tại Quốc hội Mỹ vào ngày 1/12 và giữa lúc Bộ Tư pháp Mỹ điều tra các đường dây buôn lậu chip qua Singapore, Malaysia.

Nvidia bất ngờ khóa nguồn cung chip AI đến 4 quốc gia Đông Nam Á Nvidia yêu cầu các đối tác sản xuất ngừng vận chuyển máy chủ tích hợp chip AI của hãng đến 4 quốc gia Đông Nam Á sau khi Mỹ áp dụng các quy định kiểm soát xuất khẩu mới.

Nguy cơ thành tài sản mắc kẹt

Đông Nam Á từng đặt mục tiêu trở thành trạm trung chuyển năng lực tính toán trung lập toàn cầu khi đầu tư hàng tỷ USD vào quỹ đất, nguồn nước và lưới điện để thu hút cả tập đoàn công nghệ Mỹ lẫn Trung Quốc. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định làn sóng đầu tư này đối mặt nguy cơ gián đoạn lớn.

Theo lãnh đạo nhiều doanh nghiệp trong ngành, BIS đưa ra thời hạn 90 ngày nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết về quy trình cấp phép, cách kiểm toán khách hàng thuê đám mây nhiều lớp và các thông số giám sát kỹ thuật. Khoảng trống tuân thủ khiến cả nhà cung cấp phần cứng lẫn ủy ban tín dụng tại Phố Wall chọn đóng băng giao dịch để tránh án phạt xuyên biên giới của Mỹ.

Hệ quả đè nặng lên hạ tầng vật lý tại khu vực. Ở bang Johor (Malaysia) và Thái Lan - nơi nhà chức trách vốn siết cấp phép do áp lực quá tải điện, nước, nhiều trang trại máy chủ xây dựng dang dở đã khóa hạn ngạch hạ tầng, nhưng không thể nhập giàn máy chủ về lắp đặt. Các chủ đầu tư đứng trước áp lực chi phí duy trì cao, tiền phạt vi phạm hợp đồng và nguy cơ phải bán lại dự án.

Quy định của Washington miễn trừ cho các khách hàng cuối có trụ sở tại Mỹ. Điều này giúp các tập đoàn đám mây quy mô lớn của Mỹ tại Singapore và Johor duy trì hoạt động bình thường, trong khi đẩy doanh nghiệp đám mây nội địa Đông Nam Á vào thế bất lợi với quy trình thẩm định khách hàng (KYC) và xin giấy phép khắt khe.

Lệnh kiểm soát cũng đặt các chính phủ ASEAN vào thế khó giữa quyền phủ quyết phần cứng của Mỹ và cam kết thương mại số không phân biệt đối xử với Trung Quốc theo Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc - ASEAN nâng cấp (CAFTA 3.0).

(Theo Bloomberg, Asia Times)