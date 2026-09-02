Vụ việc bắt đầu ngay trước 6 giờ sáng ngày 31/8. Các tài xế đang di chuyển trên làn đường hướng nam gần đường Skirball Center Drive ở khu vực Encino đột nhiên phải đánh lái sang lề đường sau khi va phải một chướng ngại vật không nhìn thấy.

Hàng dài xe bị ùn ứ do sự cố nổ lốp của nhiều xe không rõ nguyên nhân. Ảnh: Motorbiscuit

Theo thông tin từ Cảnh sát giao thông California, một hoặc nhiều vật thể chưa xác định xuất hiện trên các làn đường cao tốc 405 và gây thủng lốp cho nhiều phương tiện.

Hình ảnh được ghi lại từ trực thăng cho thấy ít nhất 10 ô tô đã bị nổ lốp, phải dừng bên lề để kiểm tra và thay lốp. Một chiếc xe thậm chí phải dừng giữa cao tốc và được xe cứu hộ kéo đi.

Số lượng phương tiện gặp sự cố tăng nhanh khiến nhà chức trách phải tạm thời đóng một số làn đường hướng nam. Theo thông tin giao thông địa phương, việc đóng làn đường đã gây ra hiệu ứng domino lớn, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng kéo dài đến tận đại lộ Roscoe, gây ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại buổi sáng.

Các tài xế cho biết họ nghi ngờ những vật thể gây thủng lốp là các mảnh kim loại nhỏ, thanh kim loại hoặc những đoạn ống kim loại nằm rải rác trên mặt đường.

Một chiếc xe thậm chí phải dừng giữa cao tốc và được xe cứu hộ kéo đi. Ảnh: Motorbiscuit

Điều đáng chú ý là khi lực lượng chức năng đến kiểm tra và dọn dẹp hiện trường, những mảnh vỡ được cho là nguyên nhân gây hư hỏng lốp đã không còn xuất hiện. Nhà chức trách không tìm thấy vật thể nào trên cao tốc, có thể do chúng đã bị các phương tiện khác cán qua và hất văng khỏi làn đường.

Sau khi kiểm tra hiện trường, do thiếu bằng chứng vật lý, cảnh sát giao thông California đã mở lại các làn đường hướng nam và tiếp tục điều tra nguồn gốc của số mảnh vỡ.

Thật không may, điều đó chẳng an ủi được gì cho các nạn nhân, những chủ xe đã mắc kẹt trên cao tốc sau đó phải gánh chịu những khoản chi phí không nhỏ để thay một bộ lốp xe hoàn toàn mới.

Theo Motorbiscuit

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