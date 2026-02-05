Sau 3 ngày ra mắt phiên bản nâng cấp Honda CR-V e:HEV 2026 chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước, hãng xe Nhật Bản mới chính thức công bố giá bán của mẫu xe.

Cụ thể, Honda CR-V e:HEV 2026 có 2 phiên bản gồm bản RS được niêm yết với giá 1,25 tỷ đồng và bản L có giá 1,17 tỷ đồng. Trong đó, bản CR-V e:HEV RS đã ra mắt thị trường Việt Nam từ năm 2023, nhập khẩu từ Thái Lan với giá 1,259 tỷ đồng. Bản CR-V e:HEV RS L là phiên bản mới được bổ sung với giá mềm hơn.

So với phiên bản CR-V e:HEV RS nhập khẩu từ Thái Lan, mức giá mới của bản lắp ráp trong nước chỉ giảm 9 triệu đồng.

Honda CR-V hybrid bổ sung thêm phiên bản e:HEV L với giá từ 1,170 tỷ đồng. Ảnh: Ngô Minh

CR-V e:HEV 2026 được trang bị động cơ xăng 2.0L (công suất 146 mã lực và 183 Nm) kết hợp hai mô-tơ điện (mỗi mô-tơ công suất 181 mã lực và 335 Nm) đi kèm hộp số e-CVT. Trong khi đó, các phiên bản thuần xăng của Honda CR-V sở hữu động cơ dung tích 1.5L.

Mẫu xe được bổ sung một số thay đổi bao gồm hệ thống chuyển số bằng nút bấm, đèn pha thích ứng cùng một vài chi tiết trang trí ngoại thất tinh chỉnh. Tuy vậy, những nâng cấp này ở bản cao cấp RS không đủ để bù đắp cảm giác "hụt hẫng" của người mua khi giá bán chỉ giảm nhẹ.

Trước đó, đại diện của Honda Việt Nam từng lý giải việc chậm công bố giá bán là do hãng đang chờ Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) cho các dòng xe động cơ đốt trong theo dung tích động cơ.

Đây là cơ sở quan trọng để xác định liệu Honda CR-V hybrid có đủ điều kiện được hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% so với xe động cơ đốt trong hay không.

Ngày 4/2, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã công bố giá trị tiêu thụ xăng trung bình (FCconv) đối với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong. Với nhóm xe có dung tích động cơ từ trên 1.500cc đến 2.000cc, mức FCconv là 7,52 L/100km.

Theo Nghị định 360/2025/NĐ-CP và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi (áp dụng từ 1/1/2026), xe hybrid có tỷ trọng năng lượng xăng không quá 70% số năng lượng sử dụng của xe thuần xăng cùng loại thì sẽ được hưởng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% mức thuế của xe xăng.

Dù chuyển sang lắp ráp, giá bán Honda CR-V hybrid 2026 không giảm nhiều so với bản nhập khẩu. Ảnh: Ngô Minh

Theo công bố của nhà sản xuất, Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,2 L/100km. Như vậy, so với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe xăng động cơ 2.0L, tỷ trọng tiêu thụ xăng của mẫu Honda CR-V e:HEV là 69,15%, thuộc ngưỡng giới hạn 70%.

Có thể hiểu, với tỷ trọng trên, CR-V e:HEV đủ điều kiện được giảm 30% thuế tiêu thụ đặc biệt so với xe xăng. Điều kiện cần là mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Tuy nhiên, ngay cả khi hội đủ các yếu tố gồm ưu đãi thuế và lợi thế lắp ráp trong nước, mức giá mới chỉ giảm 9 triệu đồng của Honda CR-V e:HEV RS bị giới chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá là cao hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Với phiên bản thấp Honda CR-V e:HEV L có giá bán 1,17 tỷ đồng, mức chênh lệch rõ rệt hơn khi rẻ hơn 89 triệu đồng so với bản cao RS nhập khẩu và rẻ hơn 80 triệu đồng so với bản RS lắp ráp.

Đổi lại, phiên bản này có trang bị tiện nghi ít hơn bản RS. Lựa chọn này có thể "dễ thở" cho những khách hàng muốn tiếp cận SUV hybrid cỡ C của Honda.

Nhìn chung, giá bán của Honda CR-V vẫn cao hơn mặt bằng chung của phân khúc SUV cỡ C như Toyota Corolla Cross (giá từ 820-865 triệu đồng), Ford Territory (giá từ 762-896 triệu đồng), Hyundai Tucson (giá từ 769-989 triệu đồng), KIA Sportage (giá từ 819-1.009 triệu đồng). Điều này khiến mẫu xe bị kém cạnh tranh hơn so với các đối thủ.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2025, Honda CR-V hybrid đạt doanh số 1.888 xe, tăng nhẹ 4,4% so với năm trước. Kết quả này giúp mẫu xe đứng thứ 4 toàn thị trường trong phân khúc xe hybrid, đồng thời trở thành mẫu hybrid bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam.

