Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức và xuyên quốc gia.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, sau đó chủ động tiếp cận bằng cách kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin.

Sau khi tạo được mối quan hệ, nhóm này dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các website giả mạo như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com” có giao diện được thiết kế chuyên nghiệp.

Ban đầu, các đối tượng tạo ra các khoản “lợi nhuận ảo” để đánh vào tâm lý muốn sinh lời nhanh của bị hại. Khi nạn nhân tiếp tục nạp thêm tiền đầu tư, nhóm này lập tức chiếm đoạt.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây. Ảnh: Công an Quảng Trị

Cơ quan công an xác định đường dây hoạt động có sự phân công vai trò chặt chẽ. Các đối tượng đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Bằng thủ đoạn tinh vi, đường dây này được cho là đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân tại Việt Nam, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 3.000 tỷ đồng/năm. Riêng tại Quảng Trị, một bị hại bị lừa hơn 2,7 tỷ đồng.

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an nhiều tỉnh, thành triển khai 8 tổ công tác để triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò của hàng chục đối tượng khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng