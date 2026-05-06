Lời tòa soạn: Tội phạm công nghệ cao đang thiết lập các hệ thống lừa đảo xuyên biên giới, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua thủ đoạn thao túng tâm lý từ những giao dịch nhỏ lẻ và quy trình vận hành phân cấp chặt chẽ. ​Ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá đường dây này, ngày 29/4, Bộ Công an đã gửi thư khen, biểu dương sự mưu trí và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của Công an tỉnh Điện Biên trong Chuyên án 426H. ​Dựa trên hồ sơ phá án, VietNamNet giới thiệu tuyến bài: Đánh sập 'cỗ máy' lừa đảo xuyên biên giới từ mồi nhử 3.000 đồng. Loạt bài phân tích cấu trúc tổ chức của loại hình tội phạm mạng và thực tiễn hiệp đồng tác chiến quốc tế của lực lượng cảnh sát hình sự.

Cuộc đấu trí trên những dãy IP mã hóa

Sau khi xác định hơn 5.000 người sập bẫy với số tiền 15 tỷ đồng, Ban chuyên án 426H bước vào giai đoạn căng thẳng nhất: Dòng tiền không đi thẳng về một túi mà bị xé nhỏ, luân chuyển qua hàng ngàn tài khoản ngân hàng ảo và các sàn giao dịch tiền điện tử.

Các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an rà soát từng đoạn mã IP bị che giấu. Mọi dữ liệu đều được đối chiếu chéo để dựng lại hành trình dịch chuyển của tiền và hành vi phạm tội. Điểm hội tụ cuối cùng của tín hiệu kỹ thuật số được xác định nằm tại địa bàn tỉnh Bò Kẹo (Lào).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên sau đó báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Công an tỉnh Bò Kẹo thiết lập cơ chế tác chiến đặc biệt: Cùng chỉ huy, cùng triển khai và cùng chịu trách nhiệm.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ. Ảnh: Trang Giang

Mọi kế hoạch tiếp cận mục tiêu được tính toán chi tiết theo nguyên tắc: "Nhanh nhưng không được sai; bất ngờ nhưng phải tuyệt đối an toàn; thống nhất đến từng chi tiết nhỏ nhất".

Đại úy Nguyễn Duy Lâm, Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, chia sẻ rằng khó khăn lớn nhất là môi trường tác chiến đặc thù. Địa bàn giáp ranh phức tạp, ngôn ngữ khác biệt và quy định pháp luật của nước bạn cũng có những đặc thù riêng.

"Muốn đánh trúng hang ổ này, lực lượng hai bên phải hiểu nhau đến từng thao tác, từ cách phá cửa đến việc khống chế dữ liệu máy tính ngay lập tức", Đại úy Lâm cho biết.

Để chuẩn bị cho "giờ G", Ban chuyên án đã chuẩn hóa toàn bộ quy trình phối hợp. Lực lượng trinh sát phải nắm rõ từng vị trí ngồi của các đối tượng trong tòa nhà tại Bò Kẹo. Nếu chỉ cần một mũi chậm nhịp, đối tượng có thể nhấn nút xóa sạch dữ liệu máy chủ hoặc tẩu thoát qua các lối thoát hiểm đã được chúng chuẩn bị sẵn.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, khẳng định: "Điểm đặc biệt của chuyên án này là sự xóa bỏ khoảng cách giữa các lực lượng. Công an Việt Nam và Công an Lào thực sự trở thành một khối thống nhất. Đây là yếu tố quyết định để đảm bảo bắt gọn, không để lọt bất kỳ mắt xích nào".

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Trang Giang

Cuộc đột kích "cân não"

Sau nhiều ngày các trinh sát mật phục và theo dõi quy luật hoạt động, thời điểm đột kích được lựa chọn là 18h30 ngày 10/4/2026 - khung giờ đường dây lừa đảo hoạt động ở cường độ cao nhất.

Theo kế hoạch, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào các mục tiêu tại Bò Kẹo. Không có một giây độ trễ, toàn bộ các phòng máy bị khống chế.

Đại úy Lò May Thy, Phó Đội trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, nhớ lại: "Khi ập vào, chúng tôi phải khống chế đôi tay của đối tượng ngay lập tức để chúng không kịp chạm vào phím xóa. Trong tác chiến công nghệ cao, dữ liệu chính là linh hồn của vụ án".

Cơ quan chức năng lấy lời khai các đối tượng trong đường dây lừa đảo. Ảnh: Trang Giang

Với việc tác chiến bài bản, kịch bản tẩu tán dữ liệu của đối tượng cầm đầu đã bị chặn đứng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 55 đối tượng người Việt Nam và 4 đối tượng người nước ngoài. Chúng hoàn toàn bất ngờ, không kịp rút phích cắm máy chủ hay thực hiện bất kỳ hành động chống trả nào.

Trung tá Nguyễn Trung Hiếu nhấn mạnh: "Chúng tôi không chỉ bắt đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan, mà nhiệm vụ cốt tử là phải bắt được cả 'hệ thống đang vận hành'. Nếu để chúng kịp xóa dữ liệu, giá trị chứng minh hành vi trước pháp luật sẽ giảm. Việc thu giữ được toàn bộ hệ thống máy tính đang mở là thành công lớn của chuyên án".

Ngay tại sào huyệt, khi các đối tượng bị khống chế, bản chất của "doanh nghiệp ngầm" tiếp tục được phơi bày trần trụi qua lời khai nóng của các đối tượng. Đối tượng Dương Văn Hà khai nhận: "Tôi được giao nhiệm vụ là tổ trưởng tổ tiếp cận. Tổ trưởng phải chịu trách nhiệm nếu nhân viên không đạt. Càng lừa được nhiều thì càng được đánh giá cao”.

Còn đối tượng Hà Thúy Luyên (thành viên tổ khai thác) thừa nhận: "Tổ của tôi có nhiệm vụ 'giết khách', nghĩa là làm sao để khách chuyển tiền càng nhiều càng tốt… đến khi không còn khả năng nữa".

Chuyên án 426H kết thúc với việc di lý các đối tượng về Việt Nam để xử lý. Đường dây lừa đảo bị triệt phá là kết quả của quá trình kiên trì lần theo từng dòng dữ liệu của lực lượng trinh sát hình sự. Đồng thời, chuyên án cũng khẳng định: Không có nơi nào là "vùng tối" để tội phạm ẩn náu.