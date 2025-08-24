Một đại lý ô tô bỏ hoang suốt nhiều năm, bên trong chứa đầy những chiếc Alfa Romeo cùng nhiều mẫu xe sang, siêu xe khác vừa được phát hiện.

Những chiếc xe sang này sản xuất từ thập niên 1970 đến 1990, bị phủ bụi và vứt xó trong các nhà kho sau khi chủ nhân của chúng - một người yêu thích Alfa Romeo - qua đời trong một tai nạn.

Cụ thể, Colin Smith - YouTuber đam mê xe với kênh The Bearded Explorer – đã đến Bỉ để khám phá địa điểm kỳ lạ này. Đây là một đại lý xe bị bỏ hoang ở Bỉ.

Colin cho biết, chủ đại lý đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô gần đó. Sự ra đi đột ngột ấy khiến showroom này buộc phải đóng cửa, còn những chiếc xe thì bị bỏ lại, nằm rải rác khắp nơi và gần như không ai động đến.

Một số mẫu xe, từ xe cổ điển của những năm 1970 đến những dòng “modern classic” (xe đã dừng sản xuất lâu nhưng chưa đủ “già” để coi là xe cổ), vẫn còn bị khóa chặt trong phòng trưng bày.

Nơi đây từng là “ngôi nhà” của nhiều chiếc xe giá trị, nay lại nằm trong tình trạng mục nát, xuống cấp theo thời gian.

Dù con trai của ông chủ thỉnh thoảng vẫn ghé qua kiểm tra, song phần lớn xe đã bị rỉ sét nặng, hư hại sau nhiều năm. Không chỉ có Alfa Romeo, sân đỗ xe của đại lý này còn xuất hiện một chiếc Ferrari 360 Modena trong tình trạng không được che chắn cẩn thận, chịu cảnh phơi mưa nắng suốt nhiều năm qua.

Theo thống kê, đa số xe tại đại lý bỏ hoang này là những chiếc Alfa Romeo, bao gồm mẫu 156, 159, 145 và một chiếc Giulia rỉ sét sản xuất từ thập niên 1970.

Một trong những mẫu nổi bật nhất là Alfa Romeo 166, dòng xe đã bị khai tử từ năm 2007. Mẫu xe này dùng động cơ V6 Busso 3.0 lít - loại động cơ trứ danh về sức mạnh và âm thanh.

Chiếc Alfa Romeo 155 từng đạt nhiều thành công trên đường đua, bất chấp những lời chê bai vì có chung nền tảng với Fiat Tempra - cũng nằm trong bộ sưu tập. Colin còn khẳng định đây là “có lẽ là chiếc Alfa Romeo yêu thích nhất của tôi”.

Ngoài ra, một chiếc 155 màu xanh lá còn khá nguyên vẹn cũng được tìm thấy cùng vài chiếc Alfa Romeo 33, trong đó có phiên bản Quadrifoglio Verde với kiểu dáng thể thao và động cơ boxer 1.5 lít mạnh mẽ.

Một chiếc xe khác được xem là “modern classic” xuất hiện tại đây: chiếc Alfa Romeo 156 GTA bản hiệu năng cao.

Không kém phần đặc biệt là chiếc GTV6 trong tình trạng khá tốt cùng một chiếc Alfa Romeo 33 được độ lại độc đáo, nhiều khả năng từng được dùng làm xe an toàn trong các giải đua.

Hiện tại, những chiếc xe trong tình trạng ít bị rỉ sét đều có giá dao động từ 30.000-50.000 USD (khoảng 800 triệu - 1,3 tỷ VNĐ) tại thị trường Bỉ.

Một số xe cổ sẽ có giá cao hơn nếu còn có thể sửa chữa, phục dựng lại. Với chiếc Ferrari 360 Modena, siêu xe này thậm chí sẽ có giá trên 80.000 USD (tương đương 2,1 tỷ VNĐ).

Theo TheSun UK

