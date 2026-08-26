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Trực tiếp bóng đá Thái Lan vs Việt Nam, thuộc khuôn khổ lượt về chung kết ASEAN Cup 2026, trên sân Mỹ Đình, lúc 20h00 hôm nay ngày 26/8/2026.
Link xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 - VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá giữa Việt Nam vs Thái Lan hôm nay 26/8/2026, thuộc khuôn khổ lượt về chung kết ASEAN Cup 2026.
Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại Rajamangala giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội lớn bảo vệ ngôi vương.
Link xem trực tiếp ASEAN Cup 2026 hôm nay - VietNamNet cập nhật link xem trực tiếp bóng đá hôm nay 26/8/2026, thuộc khuôn khổ lượt về chung kết ASEAN Cup 2026.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt tại Hà Nội, dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.