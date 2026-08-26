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Chiều 26/8, bầu không khí khu vực cổng chính SVĐ Mỹ Đình rất sôi động.
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Trước giờ bóng lăn 5-6 tiếng đồng hồ, các CĐV Việt Nam đổ về đây để chuẩn bị tiếp lửa tuyển Việt Nam trong trận tái đấu Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026.
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Hai nữ CĐV Tuyết Nhi và Ngọc Phương mặc áo đội tuyển, sẵn sàng cháy hết mình tiếp sức thầy trò HLV Kim Sang Sik.
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Sân Mỹ Đình với 4 vạn chỗ ngồi sẽ được phủ kín.
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Các CĐV mang theo cờ tổ quốc.
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Một gia đình đến từ rất sớm.
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VĐV đu xe lăn Hà Nội Trần Phúc Đạt cũng tới sân cổ vũ tuyển Việt Nam.
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Anh mang theo tấm HCV Đại hội TDTT toàn quốc mà mình giành được năm 2018. Tấm HCV này sau đó được Phúc Đạt đấu giá 200 triệu đồng, mua máy thở tặng các cơ sở y tế trong cuộc chiến chống Covid-19 năm 2021.
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Một CĐV mang theo mũ cối dán nhiều cờ Việt Nam vào sân.
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Những CĐV quen thuộc của bóng đá Việt Nam.
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Niềm tin chiến thắng của các CĐV áo đỏ.
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Rất nhiều CĐV di chuyển hàng trăm km tới Hà Nội để cổ vũ tuyển Việt Nam.
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Trận tuyển Việt Nam vs Thái Lan lăn bóng vào lúc 20h ngày 26/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

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