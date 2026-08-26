Chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại Rajamangala giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội lớn bảo vệ ngôi vương.