Ngày 3/10, lũ trên sông Cầu và sông Thương ở Bắc Ninh rút chậm, khiến hàng nghìn hộ dân vẫn bị cô lập. Trước tình hình này, tỉnh đã huy động lực lượng bảo vệ an toàn hệ thống đê, di dời tài sản, hỗ trợ sơ tán người dân ở vùng ngập sâu nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trực tiếp kiểm tra tình hình ngập úng, công tác ứng phó lũ; đồng thời thăm, tặng quà trẻ em và người dân chịu ảnh hưởng tại phường Vân Hà và xã Tam Giang. Tham gia đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Lợi và Đại tá Phạm Văn Tạo – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn tặng quà trung thu cho trẻ ở vùng lũ xã Tam Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của các địa phương và lực lượng chức năng đã nỗ lực cao nhất để kịp thời xử lý sự cố, giúp di chuyển và sơ tán 30 người dân và tài sản đến khu vực an toàn.

Hơn 2.000 hộ dân ở phường Vân Hà đang bị nước lũ cô lập.

Ông Vương Quốc Tuấn lưu ý, thời tiết và thiên tai vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, các địa phương cần thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ sự cố. Ông cũng yêu cầu các ngành, đơn vị chức năng tập trung huy động phương tiện, nhân lực, máy móc để nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Tại xã Tam Giang, mưa lớn kèm lũ về nhanh đã gây ngập úng cục bộ ở các thôn Diên Lộc, Đồng Nhân. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Bảo Đại cho biết, ngay khi xuất hiện diễn biến bất thường, ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã phối hợp với các thôn, cử lực lượng và phương tiện chốt chặn, cắm biển cảnh báo, căng dây, hướng dẫn và hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hiện, gần 400 hộ dân với khoảng 1.500 nhân khẩu ở xã Tam Giang vẫn đang bị cô lập. Mưa lũ đã gây thiệt hại gần 80ha lúa và hoa màu, cùng nhiều gia súc, gia cầm. Toàn xã đã tổ chức di dời, sơ tán 105 người, chủ yếu là học sinh và người già, bố trí chỗ ăn ở cho 65 người tại Trạm Y tế Hòa Tiến và 40 người tại Trường THCS Hòa Tiến.

Ngày 3/10, lũ sông Cầu tại Bắc Ninh đang xuống chậm khiến hàng nghìn hộ dân vẫn bị cô lập.

Tại các khu vực ven sông Cầu, sông Thương, cuộc sống của nhiều gia đình đang bị đảo lộn do vẫn đang phải sống chung với nước lũ.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, hiện hơn 2.000 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu tại các tổ dân phố Thổ Hà, Yên Viên, Thượng Lát của phường Vân Hà đang bị nước lũ cô lập.

Trường học bị ngập sâu trong nước.

Trên địa bàn phường Vân có 445,5ha lúa bị ngập (trong đó 170ha lúa mất trắng, 22,65ha hoa màu bị ngập và ảnh hưởng, 76ha thủy sản bị ngập và nước tràn qua). Đáng lo ngại, mưa lũ đã làm sụt lún sân và làm nghiêng tường tại Trường THCS Tiên Sơn. Tuyến đê bối Vân Hà-Tiên Sơn nước tràn qua mặt đê làm mái đê phía đồng bị sạt lở tạo hàm ếch, mặt đường bê tông bị nứt gãy, vỡ mặt nhiều đoạn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn.