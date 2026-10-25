Một cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã diễn ra tại Tel Aviv chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội của nước này vào ngày 27/10.

Theo đài RT, quảng trường bên ngoài Bảo tàng Nghệ thuật tại thành phố lớn nhất Israel chật kín người biểu tình vào tối 24/10. Những người biểu tình mang theo quốc kỳ và các biểu ngữ với khẩu hiệu như “Thay đổi sẽ đến”, “Không cần thêm một người cực hữu nữa” cùng nhiều thông điệp khác.

Ban tổ chức thuộc nhóm Hội đồng Tháng 10 ước tính hơn 100.000 người đã tham gia cuộc biểu tình. Cảnh sát chưa công bố số liệu chính thức.

Biểu tình phản đối Thủ tướng Netanyahu. Video: RT

Ông Gadi Eisenkot, Chủ tịch đảng Yashar, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel và đối thủ chính của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử, cùng các lãnh đạo khác của phe đối lập đã tham dự cuộc tuần hành. Đám đông reo hò khi ông Eisenkot xuất hiện, đồng thanh hô vang: “Ai đang tới? Thủ tướng tiếp theo!”.

Hội đồng Tháng 10 do các gia đình có người thiệt mạng trong cuộc đột kích xuyên biên giới của Phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, thành lập. Nhóm này yêu cầu chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu phải chịu trách nhiệm về những thất bại dẫn đến việc không ngăn chặn được cuộc đột kích.

Theo ban tổ chức, cuộc biểu tình ngày 24/10 mang chủ đề “Ba ngày nữa, hãy bỏ phiếu cho một ủy ban điều tra quốc gia”, đánh dấu đỉnh điểm của các cuộc tuần hành hàng tuần kéo dài suốt ba năm qua.

Tại Israel, các ủy ban điều tra quốc gia là những hội đồng độc lập do tòa án tối cao bổ nhiệm và thường được thành lập để điều tra những sai sót nghiêm trọng của chính quyền. Tuy nhiên, ông Netanyahu từ chối thành lập ủy ban điều tra về sự kiện ngày 7/10, với lý do hội đồng này sẽ có thành kiến với chính phủ của ông.

Truyền thông Mỹ và Israel đưa tin ông Netanyahu đã phớt lờ những cảnh báo về kế hoạch tấn công của Hamas từ nhiều nguồn, trong đó có tình báo của Israel, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) và Ai Cập. Ông Netanyahu đã bác bỏ những cáo buộc này.