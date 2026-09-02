Tờ Times of Israel ngày 2/9 đưa tin, Thủ tướng Benjamin Netanyahu mới đây đã bất ngờ cáo buộc các quan chức cấp cao của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và giới quốc phòng đã cố tình lựa chọn không đánh thức ông trước cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas ngày 7/10/2023.

"Có vô số dấu hiệu cho thấy Hamas sắp tấn công và những dấu hiệu này đã được Tham mưu trưởng IDF khi đó là Herzi Halevi, Giám đốc Shin Bet khi đó là Ronen Bar và người đứng đầu tình báo IDF khi đó là Aharon Haliva nhận ra. Theo lẽ tự nhiên là họ phải đánh thức tôi. Nhưng tại sao họ không làm vậy? Bởi vì họ biết rằng với tư cách là thủ tướng, tôi sẽ ngay lập tức ra lệnh đặt toàn bộ quân đội trong tình trạng báo động và cảnh báo các cộng đồng gần biên giới Gaza", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/@netanyahu

Thủ tướng Netanyahu nói rằng việc ông được đánh thức không đồng nghĩa với việc Hamas sẽ không tràn qua biên giới, nhưng nếu được thông báo sớm hơn, nhiều biện pháp khẩn cấp có thể đã được triển khai.

"Ít nhất tôi cũng có thể hủy lễ hội âm nhạc Nova, nơi đã có hàng trăm người thiệt mạng. Nếu họ đánh thức tôi, mọi thứ đã khác. Đó chính là câu chuyện về ngày 7/10", ông Netanyahu nói.

Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh vợ ông là bà Sara Netanyahu ám chỉ rằng cựu Phó tổng tham mưu trưởng Lực lượng IDF Yair Golan có thể đã biết trước về kế hoạch tấn công của Hamas. Ông Golan sau đó đã bác bỏ cáo buộc trên, thậm chí dọa khởi kiện bà Sara nếu không xin lỗi công khai và bồi thường hơn 800.000 USD.

Theo số liệu của Israel, cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người tại Israel thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc xung đột ở Dải Gaza.