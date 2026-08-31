Theo Al Jazeera, Cơ quan tình báo nội địa Israel (Shin Bet) ngày 30/8 đã xác nhận việc di tản khẩn cấp ông Yair Netanyahu từ Mỹ trở về Israel, nhưng không nêu rõ thời gian di tản cũng như nguy cơ đe dọa nhắm vào con trai của Thủ tướng Netanyahu.

"Chúng tôi đã phát hiện một mối đe dọa nghiêm trọng nhằm gây tổn hại cho ông Yair. Sau khi đánh giá tình hình, quyết định được đưa ra là di tản khẩn cấp ông ấy và đội ngũ an ninh trở về Israel", thông cáo của Shin Bet cho biết.

Vào đầu tuần này, đài Newsmax cũng đưa tin rằng ông Yair Netanyahu là mục tiêu của một âm mưu ám sát bị nghi là do Iran tiến hành hồi tháng 12 năm ngoái, khi ông đang sống tại Florida. "Tình báo Israel đã thông báo cho giới chức Mỹ sau khi biết về âm mưu ám sát", một quan chức Mỹ tiết lộ với Newsmax.

Yair Netanyahu, con trai cả của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Flash90

Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu đã cáo buộc Iran âm mưu ám sát một trong những người con trai của ông. "Đây là một vụ việc khó tin. Iran đã nhắm mục tiêu vào một trong những người con trai của tôi. Iran đã cố gắng sát hại thằng bé", ông Netanyahu nói ngày 24/8.

Ông Netanyahu có 2 người con trai là Yair và Avner. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Israel không nói rõ mình đang ám chỉ đến người con nào, cũng như không tiết lộ địa điểm hay phương thức mà Iran định dùng để tấn công người con đó.

Con trai cả của Thủ tướng Netanyahu đã sống ở Florida trong nhiều năm, là một nhà hoạt động cánh hữu và người dẫn podcast, hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Theo tờ Times of Israel, việc ông Yair tiếp tục cư trú tại Mỹ sau các cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu nhằm vào Israel ngày 7/10/2023 đã vấp phải nhiều sự chỉ trích trong nước.