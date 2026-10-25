Các công tố viên tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản hôm nay (25/10) đã chính thức truy tố Devin Jacob Ballard, một hạ sĩ quan thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ về các tội danh cướp tài sản và giết người.

Nghi phạm Devin Jacob Ballard. Ảnh: Kyodo

Theo các hãng tin Kyodo và Anadolu, Devin Ballard, 20 tuổi, bị truy tố trong bối cảnh người dân Okinawa ngày càng bất bình trước sự hiện diện của các căn cứ quân sự Mỹ tại địa phương.

Truyền thông địa phương đưa tin Ballard đóng quân tại căn cứ không quân Futenma và bị cáo buộc sát hại một phụ nữ bằng cách quấn dây điện thoại quanh cổ nạn nhân tại một khách sạn ở Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa vào ngày 3/10. Ballard bị cáo buộc lấy đi ba lô có chứa ví cũng như các vật dụng khác của nạn nhân.

Cảnh sát phát hiện Ballard đi bộ một mình tại thành phố Okinawa vào cuối ngày 3/10 và bắt giữ người này vào ngày hôm sau với cáo buộc cướp tài sản và giết người.

Người dân địa phương từ lâu đã bày tỏ sự phẫn nộ trước những vụ phạm tội liên quan đến quân nhân Mỹ, gồm cả các hành vi phạm tội nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái cũng như tình trạng tiếng ồn và ô nhiễm gắn với các cơ sở quân sự.

Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới Mỹ, trong khi Thủ tướng Sanae Takaichi mô tả vụ việc mới nhất là một “tội ác ghê tởm”. Tokyo cũng yêu cầu Washington “hợp tác đầy đủ” với cuộc điều tra và siết chặt kỷ luật đối với quân nhân Mỹ.

Sau khi Ballard bị bắt, quân đội Mỹ tại Okinawa đã áp đặt lệnh giới nghiêm kéo dài 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9/10. Theo đó, quân nhân Mỹ bị hạn chế rời khỏi căn cứ trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 5h sáng.

Washington và Tokyo cũng bắt đầu thảo luận về các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc rà soát hiệu quả của “chính sách tự do đi lại” của quân nhân Mỹ, quy định cách ứng xử của họ khi ở bên ngoài căn cứ tại Nhật Bản cũng như triển khai các hoạt động tuần tra chung giữa lực lượng hai nước.