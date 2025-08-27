Những chiếc xe sang phủ bụi trong nhà kho nhiều năm trời từng khiến không ít người xót xa và tiếc nuối thay chủ xe. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, chôn vùi giữa sa mạc nóng bỏng tại Mỹ còn có một “nghĩa địa” xe sang gây choáng ngợp - nơi chất đống hàng nghìn chiếc Audi và Volkswagen còn mới, bị bỏ lại.

Bãi xe từ những ngày đầu tiên

Đây là hậu quả của vụ gian lận khí thải xe diesel của Volkswagen từng gây chấn động toàn cầu cách đây 10 năm. Những chiếc xe sang mới cứng này đã nằm phơi nắng và phủ bụi giữa sa mạc Mojave ở Hoa Kỳ suốt nhiều năm qua.

Vụ bê bối này xảy ra vào năm 2015, khi các cơ quan quản lý Hoa Kỳ phát hiện Volkswagen cài đặt cho xe chạy diesel những thiết bị gian lận, trong đó có một loại phần mềm tinh vi có thể qua mặt các bài kiểm tra khí thải.

Cụ thể, trong lúc kiểm tra, xe sẽ tự động kích hoạt hệ thống kiểm soát khí thải để kết quả kiểm tra đạt tiêu chuẩn khí thải. Khi xe đến tay người dùng và đưa vào sử dụng, khí thải từ xe cho ra lượng oxit nitơ cao gấp 40 lần mức cho phép.

Volkswagen đã thừa nhận trò gian lận này ảnh hưởng tới 11 triệu xe trên toàn thế giới, bao gồm cả Audi, Porsche và nhiều xe của các công ty con khác.

Hệ quả là hàng loạt vụ kiện tụng cùng những khoản bồi thường hàng chục tỷ đô la. Chính phủ Mỹ buộc Volkswagen phải mua lại hoặc sửa chữa hàng trăm nghìn xe. Nhưng trước khi chúng được sửa hay phá hủy, hãng xe Đức phải tìm chỗ cất giữ. Đó là lý do “nghĩa địa” xe sang giữa sa mạc ra đời: hơn 300.000 chiếc xe xếp thành hàng dài bất tận giữa sa mạc Mojave.

Những hình ảnh từ flycam và vệ tinh chụp lại bãi xe này đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Từng hàng xe Audi và Volkswagen mới cứng xếp ngay ngắn ở các sân bay bỏ hoang hay bãi đất bụi mù. Nơi đây được được ví như khu tưởng niệm cho một trong những bê bối lớn nhất ngành ô tô.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng phơi nắng, Volkswagen bắt đầu phân loại lại số xe này. Một số được sửa chữa để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt của Mỹ và bán lại với mức giảm giá sâu. Những chiếc quá đắt đỏ hoặc không thể sửa được sẽ bị tháo phụ tùng hoặc nghiền nát hoàn toàn.

Qua nhiều năm, các bãi chứa xe dần được giải tỏa. Các đoạn video từ flycam cho thấy còn hàng trăm chiếc xe vẫn nằm im lìm, sơn phai màu, lốp xẹp dần dưới cái nắng gắt của sa mạc. Tính trên phạm vi toàn cầu, vụ Dieselgate đã khiến hãng xe Đức thiệt hại hơn 30 tỷ USD, ảnh hưởng tới uy tín thương hiệu và buộc hãng phải đẩy mạnh chuyển hướng sang xe điện để lấy lại lòng tin.

Nhiều chiếc xe ở Mojave được chuyển ra nước ngoài, song không phải để lăn bánh trên đường như nhiều người nghĩ. Những chiếc còn lại hoặc bị tháo phụ tùng, hoặc nghiền nát nếu không thể sửa.

Hiện tại, các bãi xe của Volkswagen tại Mojave đang trong quá trình dọn sạch những chiếc xe cuối còn sót lại, nhưng hàng ngàn chiếc Audi và Volkswagen bỏ hoang nơi sa mạc đã để lại hình ảnh không thể xóa nhòa về quy mô khủng khiếp của vụ bê bối. Cho đến nay, câu chuyện về những “nghĩa địa ô tô” giữa sa mạc vẫn là lời nhắc nhở cay đắng về sự sai phạm của doanh nghiệp và tác động môi trường từ hành vi gian lận khí thải.

Theo TheSun UK

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!