Camera giám sát tại thành phố Sejong (Hàn Quốc) đã ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một người mẹ nhanh tay kéo con trai tránh khỏi chiếc xe buýt mất kiểm soát đang lao thẳng về phía nhóm người đi bộ trên vỉa hè.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vụ việc xảy ra ngày 7/6. Khi đó, người phụ nữ cùng con trai và một số người dân khác đang di chuyển trên vỉa hè thì bất ngờ một chiếc xe buýt điện BRT màu đỏ chệch khỏi làn đường, tăng tốc và lao về phía khu vực dành cho người đi bộ.

Nhận thấy nguy hiểm cận kề, người mẹ lập tức nắm tay con trai, kéo cậu bé chạy về phía toà nhà để tránh cú tông "trời giáng". Trong khi đó, một người đàn ông khác cũng phải chạy băng qua đường để thoát thân khi chiếc xe buýt tiếp tục lao tới.

Đoạn video cho thấy chiếc xe buýt sau đó đâm vào một nhà kho, húc đổ cột đèn rồi tiếp tục va chạm với một tòa nhà thương mại trước khi dừng lại.

Theo truyền thông Hàn Quốc, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tài xế và 6 hành khách. Vụ việc khiến tài xế cùng hai hành khách bị thương và được đưa tới bệnh viện điều trị. May mắn, các nạn nhân đã được xuất viện sau đó.

Cảnh sát đã bắt giữ tài xế xe buýt để điều tra hành vi gây thương tích do sơ suất. Tài xế 40 tuổi khai với cơ quan chức năng rằng không nhớ rõ những gì đã xảy ra trước thời điểm tai nạn. Nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân vụ việc, bao gồm khả năng tài xế gặp vấn đề sức khỏe trong quá trình điều khiển phương tiện.

Theo quy định của Hàn Quốc, nếu bị kết luận gây thương tích do sơ suất, tài xế có thể đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù hoặc bị phạt tiền tối đa 20 triệu won (khoảng 345 triệu đồng).

(Theo Newsflare)

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