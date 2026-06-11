Trong khi nhiều hãng xe đang tìm cách đơn giản hóa trải nghiệm lái xe, nhất là trên các dòng xe điện, Toyota cùng thương hiệu con Lexus lại đi theo hướng ngược lại khi tiếp tục phát triển công nghệ hộp số sàn mô phỏng, mang đến cảm giác điều khiển tương tự xe động cơ đốt trong truyền thống.

Thực tế, đây không phải lần đầu Toyota theo đuổi ý tưởng này. Từ năm 2022, hãng từng giới thiệu nguyên mẫu xe điện Lexus UX300e được trang bị cần số, bàn đạp côn và hệ thống âm thanh động cơ giả lập nhằm mang lại cảm giác lái thể thao gần gũi như đối với xe xăng.

Tuy nhiên, bằng sáng chế mới của hãng xe Nhật Bản cho thấy công nghệ này đã được phát triển thêm một tầm cao mới với nhiều tính năng phức tạp hơn.

Theo hồ sơ kỹ thuật của bằng sáng chế mới, hệ thống này không chỉ trang bị cần số và bàn đạp ly hợp (côn) giả lập mà còn có khả năng tái hiện nhiều tình huống quen thuộc với người lái xe số sàn như giật cục khi vào sai số, chết máy giữa đường hay trôi ngược khi khởi hành ngang dốc.

Điều đáng chú ý là dù xe điện không có động cơ đốt trong hay hộp số cơ khí thực sự, phần mềm của Toyota vẫn có thể mô phỏng toàn bộ quá trình vận hành. Hệ thống sẽ tính toán tốc độ động cơ "ảo", đối chiếu với cấp số người lái lựa chọn và quyết định liệu thao tác đó có phù hợp hay không.

Nếu người lái chọn sai số hoặc nhả côn không đúng cách khi khởi hành, mô-men xoắn từ động cơ điện có thể bị ngắt, khiến xe dừng lại tương tự hiện tượng chết máy trên xe số sàn truyền thống.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống có khả năng đánh giá trình độ của người điều khiển. Theo mô tả trong hồ sơ đăng ký, xe có thể nhận biết tài xế là người mới hay đã có kinh nghiệm lái xe số sàn để tự động điều chỉnh mức độ hỗ trợ cho phù hợp.

Chẳng hạn, người mới lái có thể được kích hoạt tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, trong khi những tài xế nhiều kinh nghiệm sẽ phải tự xử lý như trên xe số sàn thực thụ. Hệ thống cũng có thể tích hợp chế độ Launch Control, cho phép người lái phối hợp chân côn và chân ga giả lập để tăng tốc mạnh mẽ hơn.

Dù vậy, việc thương mại hóa công nghệ này vẫn còn gặp nhiều rào cản. Ông Yasuyuki Terada, kỹ sư trưởng phụ trách phát triển sản phẩm của Lexus từng cho biết một số vấn đề pháp lý tại các thị trường như Anh và Nhật Bản vẫn chưa được giải quyết.

Tại những quốc gia này, người sở hữu bằng lái xe số tự động thường không được phép điều khiển xe số sàn. Điều đó đặt ra câu hỏi liệu một chiếc xe điện sử dụng hộp số sàn mô phỏng được xếp vào xe số tự động hay số sàn?

Hiện Toyota chưa xác nhận thời điểm đưa công nghệ này lên xe thương mại. Tuy nhiên, việc hãng xe Nhật Bản kiên trì phát triển một hệ thống vốn được xem là "lỗi thời" cho thấy họ vẫn tin rằng cảm giác lái và sự tương tác giữa người với xe là yếu tố có giá trị, ngay cả trong kỷ nguyên xe điện.

(Theo Carscoops)

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