Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa đề xuất văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh là đầu mối duy nhất tiếp nhận và xử lý tất cả các vụ việc liên quan đến tài nguyên và đất đai, kể cả cấp sổ lần đầu. Điều này có nghĩa, cấp xã sẽ không giải quyết các đầu việc liên quan đến tài nguyên và đất đai, ngoại trừ các nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao thuê đất theo phân cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo địa bàn xã hoặc liên xã.

Sau khi Báo VietNamNet đăng tải bài viết, nhiều độc giả đã gửi phản hồi bày tỏ quan điểm; trong đó, nhiều ý kiến cho rằng nên chuyển hết thủ tục đất đai về cấp xã, một số đồng ý chuyển về cấp tỉnh hoặc đề xuất thêm phương án nộp hồ sơ trực tuyến.

Nên đưa về cấp xã quản lý

Độc giả Đỗ Chung AHM cho rằng: “Đã sáp nhập để có bộ máy như hiện nay, việc giải quyết các thủ tục về đất đai cho bà con nên giao hết cho chính quyền cấp xã”.

Cùng suy nghĩ, độc giả Xuân Thủy cũng cho hay: “Nên đưa về cấp xã quản lý, cấp quận huyện đã bỏ rồi thì văn phòng đăng ký đất đai nên về cấp xã theo đúng chủ trương”.

Nhiều ý kiến độc giả cho rằng nên chuyển hết thủ tục đất đai về cấp xã để thuận tiện hơn cho người dân. Ảnh: H.K

“Về xã để người dân thuận lợi, có tranh chấp cấp xã còn nắm được, không cứ lòng vòng chỉ khổ dân” là quan điểm của độc giả Đức Nguyễn Trung.

Theo độc giả Anh Phuong: “Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã luôn trong tình trạng quá tải, nhiều thủ tục mệt mỏi. Mong về xã sẽ bớt khó khăn, nhanh chóng giải quyết các tình trạng phát sinh. Chẳng hạn, các loại đất có biến động bao năm ở huyện chẳng giải quyết xong, giờ lên cấp tỉnh xa vời vợi, không biết đến bao giờ. Mình mong cơ sở giải quyết càng gần dân càng tốt. Càng quan tâm đến quyền lợi người dân càng tốt”.

“Sau sáp nhập, địa giới hành chính rộng hơn. Nhiều nơi cách trung tâm tỉnh 200-300 km khiến người dân phải di chuyển xa, đi tới đi lui để giải quyết thủ tục đất đai. Cần tính làm sao để người dân được thuận tiện, quản lý đất đai làm sao để người dân sử dụng mảnh đất của mình hiệu quả”, độc giả Minh Pham góp ý.

Tài liệu nhà đất đã số hóa thì làm online

Trong khi đó, có độc giả lại bày tỏ sự đồng tình khi cho rằng, việc để nguyên văn phòng đăng ký đất đai thuộc cấp tỉnh bây giờ là hợp lý. Người dân chỉ việc nộp hồ sơ tại hành chính công cấp xã, còn lại để đơn vị chuyên môn sẽ xử lý hết.

Theo độc giả Võ Hiển: “Nên chuyển hết về văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh cho chuyên nghiệp, người dân cũng chỉ cần tới “một cửa” văn phòng này là có thể làm mọi thủ tục, tránh việc phải đi hai nơi”.

“Văn phòng đăng ký đất đai ở tỉnh một phòng có 5-6 người, họ có nghiệp vụ và chuyên môn, giải quyết hồ sơ nhanh không như ở xã. Văn phòng đăng ký đất đai là tự chủ kinh phí, hệ thống nhiều nơi đang quá tải... Xã là nơi hướng dẫn người dân thủ tục đầu vào là chuẩn nhất, còn chuyên môn và nghiệp vụ giữ nguyên như hiện nay là ổn định. Làm sao thực hiện nhanh gọn cho dân, tránh kiểu một hồ sơ mà duyệt 2-3 cấp, rất mất thời gian.

Hơn nữa, chia về 3.321 xã thì cơ sở dữ liệu đất đai manh mún, bởi sẽ có 3.321 cách hiểu luật khác nhau, mạnh ai nấy đo, tự làm tự ký. Trong khi đó, cấp tỉnh ở xa nên khó kiểm tra chuyên môn thường xuyên tại các xã”, độc giả Đạt Nguyễn viết.

Một độc giả khác lại cho rằng: Muốn đăng ký ở đâu cũng được, quan trọng nhất là minh bạch quy trình cấp sổ các loại đất. Tất cả cách làm hồ sơ thủ tục về đất đai được niêm phong tại các hội trường thôn, xóm, tổ dân phố để người dân nắm rõ thông tin thì mọi vấn đề sẽ dễ dàng hơn. Người dân có thời gian tìm hiểu rõ, còn nếu không minh bạch thì về cấp xã lại càng tiêu cực.

“Thế giới người ta làm lâu nay rồi, cần tham khảo để triển khai cho nhanh. Tài liệu nhà đất đã số hóa thì cho làm online; quy định rõ những giấy tờ nào cần scan, gửi trực tuyến (người không đủ khả năng thì thuê dịch vụ scan hoặc nhờ người thân hỗ trợ). Khi hồ sơ trực tuyến được tiếp nhận, cơ quan chức năng sẽ thẩm định. Sau khi có kết quả, cơ quan sẽ thông báo cho người dân biết hồ sơ đạt hay không. Nếu đạt, người dân chỉ cần mang bản gốc đến đối chiếu trước khi phát hành hồ sơ mới.

Tại thời điểm hồ sơ mới được lập, chủ sở hữu mới bắt đầu đóng thuế tài sản từ ngày đó và chủ cũ sẽ dừng nghĩa vụ thuế, không có khoảng trống hay gián đoạn. Cách làm này không phụ thuộc nơi nộp hồ sơ vì có thể xử lý trực tuyến. Người dân chỉ cần đến cấp xã để đối chiếu cho thuận tiện; hồ sơ hoàn chỉnh sẽ được gửi về địa chỉ người dân qua dịch vụ chuyển phát”, độc giả Dong Son nêu quan điểm.