Theo dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLTBNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đang được lấy ý kiến, phụ cấp khu vực sẽ không còn tính theo “mức lương tối thiểu chung” như quy định cách đây hơn 20 năm mà chuyển sang tính theo lương cơ sở hiện hành.

Chính sách này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực nhà nước cùng lực lượng quân đội, công an.

7 mức phụ cấp khu vực được giữ nguyên gồm các hệ số từ 0,1 đến 1. Trong đó, mức cao nhất áp dụng với Trường Sa, Hoàng Sa và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển. Với mức lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7, tiền phụ cấp khu vực tương ứng sẽ từ 253 nghìn đồng đến 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Theo đó, mức phụ cấp khu vực tương ứng dự kiến như sau: hệ số 0,1 là 253 nghìn đồng/tháng; hệ số 0,2 là 506 nghìn đồng/tháng; hệ số 0,3 là 759 nghìn đồng/tháng; hệ số 0,4 là 1,012 triệu đồng/tháng; hệ số 0,5 là 1,265 triệu đồng/tháng; hệ số 0,7 là 1,771 triệu đồng/tháng; hệ số 1 là 2,53 triệu đồng/tháng

Theo Bộ Nội vụ, việc sửa đổi lần này chủ yếu nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Một số địa bàn cũng được đề xuất điều chỉnh mức hưởng như xã Tân Kỳ (Thái Nguyên) tăng từ hệ số 0,4 lên 0,5, xã Hòa Vang (Đà Nẵng) bổ sung hệ số 0,1, xã Đất Mũi (Cà Mau) hưởng hệ số 0,3.

Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính, sau sáp nhập cả nước còn 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường, đặc khu. Chính phủ dự kiến còn khoảng 91.784 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và khoảng 199.000 biên chế cấp xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.