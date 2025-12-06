Từ 5h, bà Đỗ Thị Yên (70 tuổi, phường Cửa Nam, Hà Nội) đã tỉ mỉ trang điểm, làm tóc rồi cùng chồng - ông Vũ Nguyên Đẳng (77 tuổi) di chuyển tới Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Khi mặc lên mình chiếc áo cưới trắng tinh, thiết kế đẹp mắt, bà Yên xúc động nghẹn ngào. Ký ức ngày cưới 45 năm trước như ùa về.

"Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được mặc váy cưới. Cảm giác hạnh phúc và hồi hộp lắm", bà Yên chia sẻ. Nhìn vợ, ông Đẳng cũng xúc động không kém và khen: "Bà ấy vẫn còn đẹp lắm".

Bà Yên, ông Đẳng hạnh phúc trong dịp kỷ niệm 45 năm ngày cưới. Ảnh: Nguyễn Huy

Năm 1980, đám cưới của ông bà diễn ra tại Quảng Ninh. Ngày ấy, khi đất nước còn khó khăn, như bao cặp đôi, đám cưới của ông bà diễn ra giản dị, mộc mạc. Cô dâu mặc áo dài, cầm hoa dơn.

"Đám cưới đơn sơ nhưng ấm áp. Cứ vậy, chúng tôi đã nắm tay nhau đi qua 45 năm cuộc đời, nuôi hai con gái trưởng thành", bà Yên tâm sự.

Con gái và các cháu ngoại tới chúc mừng lễ cưới đặc biệt của bà Yên, ông Đẳng. Ảnh: Nguyễn Huy

Như bà Yên, đây cũng là lần đầu bà Lã Thị Tuyết (73 tuổi, Hà Nội) được mặc chiếc váy cưới lộng lẫy, đeo khăn voan, trang điểm cầu kỳ. Bà và chồng - ông Trần Văn Dầu (74) là cặp đôi kỷ niệm "đám cưới kim cương" sau 50 năm kết hôn. Ông bà háo hức đợi ngày này tới "mất ngủ".

Ông Dầu nắm chặt tay bà Tuyết trong ngày kỷ niệm 50 năm kết hôn. Ảnh: Nguyễn Huy

Sáng 6/12, vợ chồng bà Yên, bà Tuyết là 2 trong 80 cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể với chủ đề "Ngày chung đôi – Yêu là hạnh phúc". Đây là sự kiện đặc biệt nằm trong khuôn khổ "Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc".

Lễ cưới của 80 cặp đôi mang ý nghĩa biểu tượng cho 80 năm "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc. Trong số họ, có những đôi trẻ sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, và có những cặp vợ chồng đã cùng nhau đi qua 15, 30, 45, 50 năm gắn bó. Họ chính là hình ảnh sống động cho thấy rằng hạnh phúc không phải là phép màu, mà là sự thấu hiểu và sẻ chia mỗi ngày.

80 cặp đôi mang ý nghĩa biểu tượng cho 80 năm "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" của dân tộc. Ảnh: Nguyễn Huy

Một số cặp đôi đã chia sẻ những câu chuyện tình yêu đầy cảm động trên sân khấu, trong đó có hành trình của ông Nguyễn Vũ Hội (63 tuổi) và bà Vũ Thị Trang (62 tuổi, Bắc Giang). Họ kết hôn năm 1985. Đám cưới diễn ra trong đơn vị quân đội ông bà công tác, tuy giản dị nhưng hạnh phúc. Thế nhưng, vừa sinh 2 con trai thì ông Hội gặp tai nạn nghiêm trọng dẫn đến gãy cột sống. Ông rơi vào suy sụp tinh thần nghiêm trọng.

Suốt quãng thời gian đó, bà Trang luôn bên cạnh động viên chồng. Vừa đi làm bà vừa lo chăm chồng, con nhỏ, quán xuyến việc nhà. "Nếu không có vợ, tôi sẽ không có hạnh phúc hôm nay. Nhờ vợ, tôi vượt qua quãng thời gian tiêu cực, dần lấy lại động lực để nuôi dạy các con", ông Hội tâm sự.

Sau 40 năm thăng trầm, ông bà vẫn sống hạnh phúc bên nhau và có hai người con trai ngoan ngoãn, hiếu thảo. Ảnh: Nguyễn Huy

Trong không khí ấm cúng và thiêng liêng, 80 cặp đôi đã cùng nhau cử hành một lễ cưới chung. Hàng ngàn người dân, du khách có mặt để chứng kiến và chúc mừng.

"Hạnh phúc của các cặp đôi hôm nay sẽ lan tỏa thông điệp yêu thương, gắn kết và hy vọng không chỉ trong mỗi gia đình, mà còn tới khắp đất nước Việt Nam và rộng hơn là với bạn bè quốc tế", ông Phạm Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VH-TT&DL) chia sẻ tại sự kiện.

80 cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cái ôm ấm áp. Ảnh: Nguyễn Huy

"Vietnam Happy Fest 2025 - Ngày hội Việt Nam hạnh phúc" diễn ra trong 3 ngày (5-7/12) tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, với chuỗi hoạt động đa dạng, giàu cảm xúc.

Sự kiện dự kiến thu hút 200.000 - 300.000 người dân, du khách tham dự trực tiếp và hàng triệu lượt tương tác trên không gian mạng.