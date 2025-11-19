Tối 19/11, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin lưu lượng nước từ hồ thủy điện sông Ba Hạ đang rất lớn, vượt mốc lịch sử năm 2009.

Theo đó, vào lúc 17h15 cùng ngày, lưu lượng nước về hồ 16.120 m3/s; lưu lượng nước xả qua tràn 16.100 m3/s; tổng lưu lượng nước về hạ du 16.100 m3/s.

Hiện Công ty thủy điện sông Ba Hạ đang điều tiết xả nước qua tràn với lưu lượng xả xấp xỉ với lưu lượng về hồ.

Do lượng nước đổ về quá lớn đang khiến vùng hạ du bị ngập nặng, nhiều làng mạc, hoa màu bị nhấn chìm.

Nước ngập tại xã Đồng Xuân. Ảnh: CN

Ông Trần Văn Thuận - Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, chi nhánh của công ty tại khu vực xã Đồng Xuân đã bị ngập hết tầng 1, hiện đơn vị đã chỉ đạo di chuyển toàn bộ nhân viên, tài sản lên tầng 2 để tránh lũ.

Trước diễn biến của mưa lũ, chiều 19/11, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký công điện hỏa tốc chỉ đạo các địa phương tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết nhằm ưu tiên tập trung ứng phó với mưa lũ, yêu cầu lãnh đạo các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết theo phương châm “bốn tại chỗ” để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, cứu nhân dân là cấp thiết, trên hết.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, bộ, ngành thực hiện quyết liệt các chỉ đạo trước đó tại các Công điện 217, 218 và 219/CĐ-TTg, đồng thời triển khai khẩn cấp nhiều nhiệm vụ cấp bách.

Văn bản nêu, hiện nay tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên báo động 3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên báo động 3 và ngang với mức lũ lịch sử năm 1993.



Thủ tướng chỉ đạo các địa phương huy động tối đa lực lượng quân đội, công an, dân quân cùng phương tiện chuyên dụng để tiếp cận ngay các khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở; khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Mưa lũ phức tạp tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa. Ảnh: CTV.

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo đầy đủ lương thực, nước sạch và nhu yếu phẩm cho người dân tại nơi sơ tán, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đói, rét, thiếu nước; chỉ đạo vận hành an toàn các hồ thủy điện, thủy lợi, tập trung cắt, giảm lũ cho vùng hạ du; kiên quyết không để xảy ra sự cố hồ đập.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp phương tiện, trang thiết bị, hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả; các bộ, ngành liên quan phải phối hợp cùng địa phương triển khai biện pháp phòng chống, giảm thiểu thiệt hại trước lũ đặc biệt lớn.