Chiều 19/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục thông tin về diễn biến lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai) và lũ trên các sông từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Cụ thể, hiện nay, lũ trên sông Kôn (Gia Lai), sông Ba, sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Bồ (TP Huế), sông Dinh Ninh Hòa, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) đang lên. Đồng thời, lũ trên sông Hương (Huế), các sông khác ở Đà Nẵng đến Khánh Hòa có dao động.

Lúc 14h ngày 19/11/2025, nhiều sông có mức lũ trên báo động (BĐ) 3 như: sông Kôn tại trạm Thạch Hòa là 8,62m, trên BĐ3 0,62m; sông Ba tại trạm Củng Sơn là 39,48m, trên BĐ3 4,98m, dưới mức lũ lịch sử năm 1993 là 0,82cm; tại trạm Phú Lâm 4,78m, trên BĐ3 1,08m, dưới lũ lịch sử năm 1993 (5,21m) là 0,43m.

Đồng thời, lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa là 6,34m, trên BĐ3 0,64m, dưới mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58m) 0,24m; trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại trạm Đồng Trăng là 11,05m, trên BĐ3 0,05m…

Lũ trên sông Ba vượt mức lịch sử năm 1993

Cơ quan khí tượng dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3 (vượt mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m).

Cụ thể, khoảng 1h sáng mai (20/11), lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm khả năng đạt đỉnh với mức 5,5m, vượt lịch sử năm 1993 là 0,29m; sau đó đến 7h cùng ngày, mức nước giảm còn 5,3m, vẫn cao hơn lũ lịch sử 0,09m.

Nguồn: NCHMF

Cơ quan khí tượng cho biết, mức dự báo trên được đưa ra trên cơ sở kịch bản vận hành điều tiết của hồ sông Ba Hạ và sông Hinh từ 9.000-20.000m3/s.

Dự báo, trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên BĐ3. Trong 24 giờ tới, các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa. Cơ quan chức năng được huy động để ứng cứu người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập nặng.

Mưa lớn tiếp diễn từ Đà Nẵng – Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, hôm nay, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 180mm như: trạm Buôn Tăng, Krông Năng (Gia Lai) 181mm, trạm Đập Tràn (Đắk Lắk) 427.4mm, trạm Khánh Thượng (Khánh Hòa) 222mm,…

Dự báo, từ chiều tối nay đến 21/11, khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa vẫn có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Khu vực Đà Nẵng, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, phía Bắc của Lâm Đồng và phía Nam Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai (20/11), khu vực TP Huế và phía Nam Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm; khu vực Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Sau đó, đêm 21-22/11, khu vực Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.