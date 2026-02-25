Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ án hình sự "Mua bán người” xảy ra năm 2024 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (xã Bến Cầu). Đối tượng thực hiện là Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy (trú tại phường Cát Lái, TPHCM).

Đối tượng Huỳnh Nguyễn Ngọc Huy tại cơ quan Công an. Ảnh: MĐ

Huy xuất cảnh trái phép sang Campuchia từ tháng 12/2023 và làm việc tại Công ty Hồng Nguyên (thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng). Đối tượng sử dụng tài khoản Facebook “Huy Trần” đăng tải thông tin tuyển dụng tại Campuchia hoặc các quán ăn tại Tây Ninh.

​Khi có người sập bẫy, Huy thu thập thông tin cá nhân và ảnh căn cước công dân. Đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới Mộc Bài để bàn giao cho công ty.

​Công ty Hồng Nguyên trả cho Huy lương 800 USD/tháng với chỉ tiêu mỗi tháng đưa được ít nhất 3 người sang. Huy nhận thêm 100 USD tiền thưởng với mỗi nạn nhân đưa sang thành công. Đối tượng còn móc nối chuộc lao động từ các công ty khác đưa về Công ty Hồng Nguyên để hưởng lợi 50 USD/người.

​Các nạn nhân bị bóc lột sức lao động và bị giam lỏng tại Campuchia. Gia đình nạn nhân buộc phải nộp tiền chuộc hàng nghìn USD để họ trở về Việt Nam. Những trường hợp không có tiền chuộc tiếp tục bị bán qua các công ty lừa đảo khác.

​Từ đầu năm 2024 đến tháng 8/2025, Huy đã chuyển giao tổng cộng 20 người cho phía Campuchia. Cơ quan chức năng hiện chưa xác định được tung tích của 18 nạn nhân trong số này.