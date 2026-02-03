Ngày 3/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp giải cứu thành công anh D.T.P (trú xã Di Linh).

​Trước đó, cuối tháng 1/2026, chị D.K.L. (42 tuổi, mẹ anh P.) nhận được cuộc gọi qua Facebook thông báo con trai đang ở Campuchia. Các đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để chuộc nạn nhân về nước.

Gia đình nạn nhân gửi thư cảm ơn Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng. Ảnh: CACC

Theo trình bày, tháng 10/2025, anh P. lên mạng tìm việc và được giới thiệu làm lơ xe khách lương cao. Sau đó, nạn nhân được đưa vào TPHCM rồi vượt biên trái phép sang Campuchia. Tại đây, anh P. bị ép tham gia lừa đảo qua mạng và bị đánh đập, gây thương tích do không đạt "chỉ tiêu".

​Tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác minh, thu thập thông tin và phối hợp xây dựng phương án giải cứu. Hiện nạn nhân đã được đưa về Việt Nam an toàn.