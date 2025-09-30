Theo UBND xã Hoạt Giang, mưa lớn từ đêm 28 đến ngày 29/9, kết hợp với triều cường dâng cao, đã đe dọa an toàn hơn 1.500 m đê sông Hoạt, qua ba thôn Đông Thôn, Thổ Khối và Vĩnh Thịnh.

Trước tình huống khẩn cấp, đêm 29/9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) cùng lực lượng địa phương đã đội mưa, dầm mình trong nước lũ để gia cố, bảo vệ đê.

Đóng đất vào bao tải, xếp chồng lên thân đê nhằm chống nước tràn qua. Ảnh: CTV

Chính quyền xã Hoạt Giang đã huy động phương tiện cơ giới vận chuyển đất đến các vị trí đê xung yếu, có nguy cơ bị tràn. Các chiến sĩ bộ đội dùng đất đóng vào bao tải, xếp chồng lên thân đê để ngăn nước tràn, bảo vệ an toàn tuyến đê.

Lãnh đạo địa phương nhận định, nếu không được gia cố kịp thời, đê có thể bị vỡ tại các điểm tràn, đe dọa trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân vùng hạ du sông Hoạt.

Hàng trăm người xuyên đêm khắc phục tràn đê. Ảnh: CTV

Trước diễn biến mưa lũ sau bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu chính quyền các cấp và ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, cập nhật thông tin thường xuyên để người dân chủ động phòng tránh.

Đồng thời, ông yêu cầu phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm quân số, sẵn sàng ứng cứu và xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố, tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là.