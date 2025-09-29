Theo đó, vào khoảng 5h40 sáng nay (29/9), ông Hùng và ông Lê Ngọc Ánh (70 tuổi), Trưởng thôn Bản Thiện 3 đi tham gia phòng chống bão lũ trên địa bàn. Đến khoảng 6h10, khi ông Hùng đi đến đoạn đường cạnh UBND xã Dân Lý (cũ) thì bị cây xà cừ lớn đổ vào người. Hậu quả, ông Hùng tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng đưa thi thể ông Hùng về nhà để tổ chức tang lễ. Ảnh: CTV

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết, tối 28/9, toàn bộ cán bộ của xã đều phải túc trực để phòng chống bão số 10.

"Ông Hùng cùng với cán bộ toàn xã túc trực ở nhà văn hóa suốt cả đêm. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống gia đình động viên, hỗ trợ lo hậu sự cho ông Hùng", ông Tuấn cho biết.

Theo thống kê của UBND tỉnh Thanh Hóa, đến sáng 29/9, toàn tỉnh đã sơ tán 4.473 hộ với trên 17.000 nhân khẩu sinh sống trong vùng mép nước, vùng trũng thấp, vùng nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Các địa phương ven biển đã sơ tán hơn 200 người khỏi các chòi canh nuôi trồng thủy sản. Do ảnh hưởng của bão số 10, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại nặng nề. Tính đến trưa 29/9, chính quyền các địa phương như Sơn Điện, Hoằng Châu, Mậu Lâm, Tam Lư... đã khẩn trương sơ tán hơn 400 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu khỏi các khu vực nguy hiểm. Cùng lúc đó, hàng chục hộ dân khác tại các xã Mậu Lâm, Vân Du vẫn đang bị cô lập do nước lũ dâng cao. Nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 15, quốc lộ 217B và các đường tỉnh lộ, liên xã bị ngập sâu hoặc bị đất đá sạt lở, gây chia cắt giao thông. Hàng loạt nhà dân tại các xã Vạn Xuân, Thanh Kỳ, Minh Sơn... bị tốc mái, hư hỏng. Thiệt hại nông nghiệp rất nặng nề, đặc biệt là các diện tích nuôi trồng thủy sản tại các xã Hoằng Châu, Nga Sơn và hàng trăm hecta lúa tại các xã Kim Tân, Thạch Bình bị ngập úng hoàn toàn. Tình trạng cột điện gãy đổ đã gây mất điện trên diện rộng tại các xã Hoằng Hóa, Thanh Kỳ, Thạch Bình. Hiện lực lượng chức năng đang túc trực tại các điểm xung yếu để đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân.